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Смертельна ДТП в Сочі: Собчак розлютилася після допиту через дії поліції

  43   0 13.10.2021, 14:07 | Новости, Мир
Смертельна ДТП в Сочі: Собчак розлютилася після допиту через дії поліції

Собчак допитали у справі про смертельну ДТП в Сочі /фото REUTERS

Журналістка та телеведуча Ксенія Собчак опинилася в центрі скандалу через смертельну ДТП в Сочі, в якому загинула блогерка Катерина Тарасова. Її вже допитали у цій справі.

Про це Собчак написала у своєму Telеgram-каналі "Кривава бариня", пише УНІАН.

Вона зазначила, що її допитували три години, але питання задавали не як свідку.

"Майже три години питань, які не мають взагалі відношення до того, про що зазвичай запитують свідків", - йдеться в повідомленні.

При цьому вона заявила, що після допиту співробітники поліції сфотографували її у дворі МВС, а після продали фото журналістам.

"Я розумію, для чого це робиться, і на що розраховують. З постраждалими на зв'язку", - підкреслила Собчак.

Смертельна ДТП з Ксенією Собчак: що відомо

Російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в дорожню аварію, в результаті якої загинули дві людини. ДТП сталася 9 жовтня в російському курортному місті Адлер, де лімузин "Майбах" (Mercedes) зіткнувся лоб в лоб з легковиком Volkswagen Polo, який в результаті відкинуло в мікроавтобус.

Пізніше Собчак уточнила, що загинула одна дівчина, а друга з важкими травмами перебуває в лікарні.

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