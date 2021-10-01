"Краще буду англійською". У Харкові продавець назвав україномовних людей "рагулями" (відео)

Продавець в 7ЧБРК (Фото: Скріншот відео Сергій Стерненко via YouTube)

У Харкові продавець і співвласник закладу назвав україномовних людей "рагулями" і заявив, що шкодує, що народився в Україні.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко на YouTube, інформує НВ.

Інцидент стався в закладі 7ЧБРК. Чоловік принципово відмовлявся обслуговувати клієнта українською мовою.

На питання, чому він не може обслуговувати людей державною мовою, продавець сказав, що йому зручно розмовляти російською або англійською.

"Я не хочу чинити насильства щодо себе. Я краще буду англійською", - заявив він.





Пізніше його колега, ще один співвласник закладу, вибачився за вчинок свого товариша.

"Вечірні Вісті"