Учені розповіли, чому людина бачить обмежену кількість кольорів

Блискучий оранжево-жовтий захід, зеленувато-блакитні води океанів, жовто-червоні потоки лави. Світ рясніє різними кольорами, які ми спостерігаємо щодня. Але люди не здатні побачити всі кольори оптичного спектру, пише Popular Science, інформує Фокус.

Але чому ми не можемо цього зробити? Людина бачить кольори завдяки очам і мозку. Очі містять два типи рецепторів, які називаються паличками і колбочками. Здебільшого сітківка ока людини містить майже 92 мільйони паличок і приблизно 6 або 7 мільйонів колб.

Палички дозволяють нам бачити у відтінках сірого, що дуже зручно вночі, коли кольори більш приглушені. А ось за допомогою колбочок ми можемо спостерігати наш світ у різнокольорових тонах. І хоч колбочки приблизно в 100 разів менш чутливі до світла, ніж палички, вони краще сприймають швидкі рухи.

Однак крім очей, важливу роль в обробці та сприйнятті кольору також грає головний мозок. Коли світло певної довжини проходить через рогівку, воно потрапляє в колбочки. Потім рецептори посилають сигнал через нейрони до зорового нерва, який передає повідомлення в мозок та обробляє ці дані. Колбочки сприймають тільки певний діапазон кольорів.

Швидше за все, ми бачимо тільки певний спектр кольорів через те, що виживали й еволюціонували в оточенні саме таких відтінків.

Однак, як стверджують вчені, уловлювання світла з більш короткими довжинами хвиль, ніж може людина, надало б нам можливість побачити більше фіолетових відтінків. У той час як бачення довших хвиль, наприклад, в інфрачервоному спектрі, дозволило б людям чудово бачити в темряві.

Фокус