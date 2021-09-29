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Російська біатлоністка змінить громадянство і виступатиме за Україну (фото)

  12   0 29.09.2021, 14:05 | Новости, Спорт
Російська біатлоністка змінить громадянство і виступатиме за Україну (фото)

Біатлоністка Дар'я Сидорова

Російська біатлоністка Дар'я Сидорова отримає українське громадянство, після чого зможе виступати за збірну України.

Про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю "Суспільному" президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, який почав підготовку нашої збірної до нового сезону.

"Ми зараз чекаємо на указ президента з приводу громадянства. Як тільки буде указ, вона отримає паспорт, вступить у Київський державний університет і, сподіваюся, виступатиме на Універсіаді в грудні цього року", - сказав він.

Дар'я Сидорова є чемпіонкою Россі серед юніорок. З березня цього року вона тренується зі збірною України, і за словами тренера, має хороші перспективи.

"Даша поступово буде адаптуватися в Україні, буде намагатися потрапити в команду вже в наступному році для підготовки до нового олімпійського циклу. Я бачу в ній перспективи. Вона дуже добре бігає. Навіть у спринті було видно, що в неї інший хід, тільки на першому колі програла три секунди Блашко, а в інших виграла. Думаю, вона нам допоможе", - додав Бринзак.

За регламентом Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), якщо спортсмен змінює громадянство, то виступ за іншу країну можливий тільки через два роки.

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