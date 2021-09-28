Эксперимент: Какой способ передвижения по Киеву самый быстрый. ВИДЕО

Жители и гости столицы, при необходимости добраться из одной точки города в другую, стоят перед выбором: общественный транспорт, такси или личный автомобиль. Блогеры проекта «ЗупиниЛося» провели эксперимент и выяснили самый надежный способ передвижения.

Об этом информирует UAINFO.org.

При этом они испытали еще один, альтернативный вариант – велосипед. Это решение обусловлено тем, что власти Киева взялись за активное развитие велосипедной инфраструктуры.

Блогеры организовали заезд с Дарницкой площади до Майдана Независимости возле Главпочтамта. Время проведения припало на час пик: старт в 7:45 утра. Ребята разделились по 2 человека и поехали на общественном транспорте, автомобиле и велосипедах. Велосипедисты могли ехать по лично выбранному маршруту.

Результаты получились такими: