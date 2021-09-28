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Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу

  6   0 28.09.2021, 02:32 | Новости, Мир
Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу

Президент США Джо Байден у понеділок, 27 вересня, отримав третю дозу вакцини Pfizer/BionTech від коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter, інформує НВ.

Байден отримав бустерну дозу вакцини через три дні після того, як в США почали робити третю дозу вакцини від коронавірусу для людей віком 65 років і старше, а також для групи людей, які знаходяться в групі ризику.

Американський президент закликав всіх, хто має право на додаткову вакцинацію (близько 60 мільйонів американців), зробити щеплення.

23 вересня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило введення бустерної дози вакцини від COVID-19 Pfizer.

Результати деяких досліджень показали, що бустерна доза Pfizer, яку вводили через шість місяців після другого щеплення, збільшила кількість антитіл в 5-10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями.

НВ

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