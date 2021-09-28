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Глава Pfizer спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса и назвал условие

  11   0 28.09.2021, 07:04 | Новости, Мир
Глава Pfizer спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса и назвал условие

Так же руководитель компании Pfizer не исключил проведения ежегодной вакцинации от COVID-19.

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла не исключил проведения ежегодной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает СNBC, информирует UAINFO.org.

Он предположил, что возвращение к нормальной жизни произойдет в течении года, но будет иметь определенные оговорки.

"Я не думаю, что это означает, что новые штаммы коронавируса больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем жить без прививок", - сказал Бурла.

"Но это, опять же, еще предстоит выяснить", - добавил он.

Отмечается, что предположение Бурлы о том, когда возобновится нормальная жизнь, согласуется с прогнозом генерального директора фармкомпании Moderna Стефана Банселя. Он также предположил, что мир вернется к допандемической жизни через год.

Вместе с тем Бурла спрогнозировал, что для этого будет необходимо ежегодно делать прививки от коронавируса.

"Для меня наиболее вероятный сценарий состоит в том, что, поскольку вирус распространяется по всему миру, он будет продолжать мутировать", - сказал Бурла.

"Также у нас будут вакцины, которые будут действовать как минимум год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные", - сказал он.

Ранее генеральный директор Moderna Inc (MRNA.O) Стефан Бансел так же поделился своими мыслями о том, когда в мире закончится пандемия коронавируса. Он считает, что пандемия коронавируса может закончиться через год.

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