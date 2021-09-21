Загублений геном. Учені знайшли стародавню ДНК, яка змінила ранню історію Японії

Фото: phys.org

Завдяки стародавній ДНК, яку витягли з людських кісток, змінилося уявлення про ранню історію Японії, оскільки за новими даними сучасне населення Країни висхідного сонця має потрійне генетичне походження.

Раніше вважалося, що в сучасних японців було два предки, повідомляє phys.org, інформує Фокус.

12 секвенованих древніх геномів показали, що сучасні японці мають генетичні сигнатури мисливців-збирачів дземон, котрі живуть тут, і хліборобів Яйої, які іммігрували сюди з материка, але також вони показали наявність третьої генетичної групи, пов'язаної з народом кофун, які поширили свою культуру в Японії між 3 і 7 століттями.

Люди заселили японський архіпелаг понад 38 тисяч років тому, але Японія зазнала серйозних змін тільки за останні 3000 років, починаючи з полювання і збирання, люди перейшли до вирощування рису, а потім країна стала технологічно розвиненою державою.

Череп предка сучасних японців, з якого була взята ДНК. Фото: phys.org

Попередня теорія передбачала, що японці мають двох предків: мисливців-збирачів дземон, котрі живуть тут, і хліборобів Яйої, які заселили японські острови від 16 000 до 3000 років тому і прибули в Японію з материкової частини Азії, жили тут приблизно з 900 р до н .е. до 300 р н.е. Але дослідження стародавніх японських геномів вказує на прибуття ще одних східних предків японців у період з 300 по 700 роки н.е.

"Тепер ми знаємо, що кожен з предків сучасних японців зробив свій внесок у формування сучасного населення Японії. У нас тепер нова потрійна модель японського геномного походження, а не подвійна, яка була головною протягом значного періоду часу", - говорить Шигекі Накагоме з Триніті-коледжу в Ірландії.

Також у новому дослідженні йдеться, що народи-іммігранти з материка не замінили місцевих жителів, а асимілювалися з ними. У наслідку з'явилися нові соціальні і культурні особливості в предків японців.

"Японія - особливо цікава частина світу для дослідження зразків стародавніх ДНК. Наше дослідження ще раз доводить здатність стародавніх геномів розкрити нову інформацію про історію людини, яку неможливо було б дізнатися іншим способом", - говорить Ден Бредлі з Триніті-коледжу.

Фокус