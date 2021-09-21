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З четверга вся країна перейде до "жовтої" зони карантину – Ляшко

  9   0 21.09.2021, 01:23 | Новости, Общество
З четверга вся країна перейде до "жовтої" зони карантину – Ляшко

Повернення введеного рівня буде можливо, коли 7 днів поспіль епідеміологічні індикатори відповідатимуть цьому рівню.

З четверга комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій введе по всій країні жовтий рівень епідеміологічної небезпеки.

Про це міністр охорони здоров'я Олег Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV, інформує UAINFO.org.

"Через два дні на засіданні комісії ТЕБ і НС з нуля годин на всій території країни буде введено жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. В ньому бізнесу можна буде вибирати: або працювати по обмеженнях, наприклад, в кінотеатрах 50% заповненості, або вакцинований колектив, і 100% заповненості",- сказав він.

Також Ляшко додав, що те саме стосується масових заходів, громадського харчування, релігійних заходів. 

Щодо освітніх закладів, то там, щоб працювати, треба, щоб вакциновані були 80% педагогів.

Якщо ж буде введено червоний рівень, там вибору не буде: або установа закривається, або працівники та відвідувачі вакцинуються, або робити антиген чи ПЛР-тест, але за власний кошт.

Також Ляшко заявив, що повернення введеного рівня буде можливо, коли 7 днів поспіль епідеміологічні індикатори відповідатимуть цьому рівню.

Він додав, що до червоного рівня зараз найближчі західні області, як це було у 2020 і 2021 році, зокрема Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська.

 

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