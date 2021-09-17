Рейтинг міст України за якістю життя та комунальних послуг: Київ на 18 місці

Журнал НВ вперше презентує глобальний рейтинг міст України за якістю життя та десятком інших параметрів.

Він складений відповідно до індексу оцінки якості обслуговування та послуг у 24 містах України, інформує UAINFO.org.

Серед послуг, що увійшли до переліку оцінювання:

тротуари

збір сміття

транспортна інфраструктура, громадський транспорт

дороги

заклади культури

публічні парки та сквери

двори та прибудинкові території

діяльність поліції

екологія, навколишнє середовище

паркування

Як виявило щорічне Українське муніципальне опитування, що його проводить Міжнародний республіканський інститут (МРІ), до якого долучився НВ, найвищий показник задоволеності мешканців тими послугами та комфортом, що забезпечує їм міська влада, у 2021-му отримала Вінниця. Вона перемогла не тільки столицю, а ще 24 обласних центрів та великих міст країни.

За Вінницею розташувався Луцьк, чия економіка насичена грошовими переказами трудових мігрантів з Польщі. Далі йдуть Івано-Франківськ, у якому відбувається істотне зростання зарплат, а також Чернігів, що значно покращив свої показники, та Хмельницький з високою діловою активністю мешканців.

Повний рейтинг обласних центрів та найбільших міст України за якістю життя і десятком інших параметрів (без урахування окупованих регіонів):

1. Вінниця — 3,6 (загальний індекс якості 22 виміряних послуг, разом взятих, де 1 означає жахливо, 2 — погано, 3 — середньо, 4 — добре, а 5 — відмінно);

2. Луцьк — 3,3

3. Івано-Франківськ — 3,3

4. Чернігів — 3,3

5. Хмельницький — 3,3

6. Маріуполь — 3,3

7. Харків — 3,2

8. Тернопіль — 3,2

9. Черкаси — 3,1

10. Львів — 3,1

11. Кропивницький — 3,1

12. Сєвєродонецьк — 3,0

13. Ужгород — 3,0

14. Одеса — 3,0

15. Житомир — 3,0

16. Рівне — 2,9

17. Суми — 2,9

18. Київ — 2,9

19. Дніпро — 2,9

20. Запоріжжя — 2,9

21. Полтава — 2,9

22. Миколаїв — 2,8

23. Чернівці — 2,8

24. Херсон — 2,7