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Грузинская шахматистка будет судиться с создателями сериала "Ход королевы"

  36   0 17.09.2021, 19:58 | Новости, Культура
Грузинская шахматистка будет судиться с создателями сериала "Ход королевы"

Шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск в окружной суд Калифорнии на создателей популярного сериала Ход королевы. Об этом сообщает Deadline, пишет Корреспондент.

Отмечается, что Гаприндашвили требует от Netflix компенсацию в сумме пяти миллионов долларов.

По сюжету, события в одном из эпизодов картины происходят в 1968 году. При этом в фильме говорится, что Гаприндашвили не играла с мужчинами.

Однако известно, что к тому времени она сыграла с 59 шахматистами-мужчинами. Причем, с 28 из них она сразилась в ходе одной игры. Среди ее противников были десять известных гроссмейстеров: Драголюб Велимирович, Светозар Глигорич, Пауль Керес, Боян Кураица, Борис Спасский, Вишванатан Ананд и Михаил Таль.

"Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях спортсменки, для того чтобы "раздуть драму", создав впечатление, будто бы вымышленная героиня смогла сделать то, что было не под силу другим женщинам, в том числе Гаприндашвили. Таким образом, история, которая должна была вдохновить женщин, показывая им девушку, соперничающую с мужчинами на международных соревнованиях, унизила женщину реальную. Ту, которая стала первопроходцем и на самом деле победила мужчин в матчах мирового уровня", - заявили юристы шахматистки.

При этом, в Neflix утверждают, что претензии спортсменки необоснованы.

Отметим, Нона Гаприндашвили - пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год) и первый международный гроссмейстер среди женщин. Более того, она стала первой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера среди мужчин. А в 1982 году Нона стала обладательницей Шахматного Оскара.

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