Похолодання до 0° та зливи: якої погоди чекати українцям до кінця вересня. КАРТА

Вже з 17 вересня, в Україні почнуться дощі.

Після тривалого теплого періоду в Україну повертається похолодання й дощі.

Про це свідчать дані Погода УНІАН, інформує UAINFO.

Вже завтра, 17 вересня, в Україні почнуться дощі. Опади накриють західні та північні області країни. Місцями очікуються зливи.

Погода в Україні 17 вересня

Дощі в Україні пробудуть кілька днів й почнуть поступово залишати країну з понеділка, 20 вересня. Однак з цього дня також очікується й істотне похолодання. На заході та півночі температура впаде до +8°...+13°. На решті території буде трохи тепліше, до 22°.

Погода в Україні 20 вересня

У наступні дні температура продовжить поступово знижуватися. Вже 23 вересня вночі в західних областях стовпчики термометрів опустяться до 0°. А вдень по всій країні очікується не більше +13°...+16°.

Погода в Україні 23 вересня

Після цього дня в Україну повернуться невеликі дощі й почнеться підвищення температури. Стовпчики термометрів знову підніматимуться до +16°...+18° та навіть +20°.

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Останні дні вересня будуть сухими та по-осінньому теплими, місцями до +20°...+22°.

30 вересня в багатьох областях очікується ясна і безхмарна погода, проте подекуди пройдуть невеликі дощі.

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