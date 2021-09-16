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У реанімаціях і серед померлих з COVID-19 на Харківщині немає жодного вакцинованого

  9   0 16.09.2021, 22:38 | Новости, Общество
У реанімаціях і серед померлих з COVID-19 на Харківщині немає жодного вакцинованого

У Харківській області в реанімаціях і серед померлих хворих на COVID-19 немає жодного вакцинованого.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк, інформує прес-служба ОДА, пише УНІАН.

Він констатував, що захворюваність в області зростає.

"За вчорашній день майже в 500 осіб підтверджено COVID-19. За останню добу було майже 140 госпіталізацій хворих. Тому, безумовно, у нас є негативна динаміка", - сказав Черняк.

Він також повідомив, що зараз у "ковідних" лікарнях області перебуває 947 пацієнтів із коронавірусом.

"Із цих 947 осіб, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - підкреслив заступник голови ХОДА.

Що стосується результативності дії різних вакцин, заступник голови ОДА зазначив, що зараз усі вакцини, якими щепили жителів області (Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Moderna), "працюють".Очільник області ще раз закликав жителів регіону не витрачати дорогоцінний час - йти та зробити щеплення, щоб захистити себе, рідних і близьких.

Коронавірус в Україні

В Україні вчора, 15 вересня, зафіксували 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 629 дітей та 95 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 507 осіб, померли від ускладнень - 101.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), Одеській (347) областях та Києві (362).

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