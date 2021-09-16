Чим корисний булгур? Та як його правильно готувати?

"Сьогодні мова піде про булгур та його властивості. Це не окрема злакова культура, а крупа з пшениці: як манка або кус-кус. Відрізняється від них обробкою, ступенем подрібнення пшеничного зерна", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише дієтолог Світлана Фус, інформує UAINFO.org.

"Відразу скажу - булгур, як будь-який інший продукт з пшениці, містить білок глютен, він же клейковина. Тому людям, що страждають на целіакію, в яких непереносимість глютену, булгур протипоказано. Насправді, глютен це звичайний білок, один з безлічі інших. Для здорової людини шкідливого в ньому нічого немає. Тому виключати продукти з глютеном з раціону не треба.

Чим же корисний булгур? Для приготування крупи пшеничні зерна пропарюють, потім висушують на сонці, очищають від оболонок і подрібнюють до потрібного розміру. У 100 г крупи міститься 13 г білка, близько 2 г жирів, 70 г вуглеводів, 12 г клітковини, її калорійність - 340 ккал. У 100 г приготовленої з булгура каші кількість всіх зазначених інгредієнтів приблизно в 3 рази менше. Оскільки при виробництві булгура в пшениці залишаються зародки, в цій крупі більше поживних речовин і вітамінів у порівнянні з манкою і кус-кусом і багатьма іншими популярними крупами. Булур містить вітаміни групи В (крім В12), К і РР, фолієву кислоту, а також різні мінерали.

Варений булгур перетравлюється повільніше і довше створює відчуття ситості, якщо порівнювати з манкою і кус-кусом. Глікемічний індекс булгура 45, кус-куса 65, манки 75 од. Ще одна перевага приготування страв з булгура - навіть тривале варіння не розварює до кашоподібного стану і він не втрачає форми, як, наприклад, рис або перловка.

Корисно в булгур додавати ягоди, фрукти чи зелень, щоб поліпшити смак страви і наситити вітамінами. Традиційна страва з булгура - табуле, холодна варена крупа з зеленню і свіжими овочами, заправлена лимонним соком і оливковою олією.

Булгур - поживна крупа, яка вносить різноманітність в харчування. І пам'ятайте, що є ще багато гідних зернових каш: перловка, просо, гречка, вівсянка та ін.

Нагадаю, що булгур, як всі каші це, в першу чергу, вуглеводи. Ви часто чуєте, що вуглеводи краще їсти вранці і вдень, щоб запастися енергією для фізичної і розумової роботи і, найголовніше, не їсти ввечері, щоб не набирати вагу. Це тільки частково вірно. Я б радила з вечірнього прийому їжі прибрати в першу чергу прості вуглеводи - солодкі фрукти і овочі, сухофрукти, мед, солодощі і т.д. Саме їх потрібно вживати в першу половину дня. А ось невелика кількість такої каші, як булгур, з'їсти на вечерю можна", - завершує дієтолог.



