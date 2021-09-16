Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

08:04

Водіям дозволили готуватися до іспиту з ПДР онлайн та отримувати права поштою

02:04

В Ривненской области на территории развлекательного комплекса изнасиловали 13-летнюю девочку

02:04

В Ривненской области на территории развлекательного комплекса изнасиловали 13-летнюю девочку

02:04

В Ривненской области на территории развлекательного комплекса изнасиловали 13-летнюю девочку

02:04

В Ривненской области на территории развлекательного комплекса изнасиловали 13-летнюю девочку

02:04

В Ривненской области на территории развлекательного комплекса изнасиловали 13-летнюю девочку

23:10

Новый iPhone 13 рассмешил соцсети: самые яркие шутки и мемы

22:09

Шантаж Газпрома и дефицит газа в ЕС: цена на топливо в Европе стремительно бьет новые рекорды

20:01

Трішки політичних інсайдів напередодні переформатування уряду: Тарана вирішили звільнити, а Малюську – не чіпати – політолог

19:00

Рейтинг Зеленского основан на финансовой поддержке Запада. Но при этом президент обвиняет Запад в том, что он не помогает Украине. Парадокс – Фурса

18:07

Таліби серйозно посварились між собою – ВВС

17:05

Ученые планируют оживить мамонтов

16:03

Впевнений, наші військові залюбки проведуть екскурсію актору Арестовичу по найспекотнішим "курортам" Донбасу – Степанов

15:01

США можуть передати Україні компоненти системи ПРО "Залізний купол" – Politico

14:01

У Facebook є списки користувачів, яким дозволено порушувати правила – WSJ

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Водіям дозволили готуватися до іспиту з ПДР онлайн та отримувати права поштою

  5   0 16.09.2021, 08:04 | Новости, Авто
Водіям дозволили готуватися до іспиту з ПДР онлайн та отримувати права поштою

Посвідчення водія відтепер можливо отримати за допомогою національного оператора поштового зв’язку або кур’єра.

В Україні уряд дозволив майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспиту з правил дорожнього руху.

Як повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ, крім того, посвідчення водія відтепер можливо отримати за допомогою національного оператора поштового зв’язку або кур’єра, інформує UAINFO.

"Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС та щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку", - пояснив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Згідно з постановою уряду, відтепер підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв можливі онлайн. Зокрема, акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати дистанційно, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб. Якщо акредитацію заклад втрачає, то і онлайн-навчання призупиняється.

Крім того, передбачається можливість отримання за бажанням особи замовленого через електронний кабінет водія або додаток "Дію" посвідчень з використання засобів національного оператора поштового зв’язку або кур’єра.

"В умовах пандемії, спричиненої гострою респіраторною хворобою COVID-19, це мінімізує контакти з іншими людьми і тому є найбезпечнішим способом отримання документів", - зазначили в МВС.

Проект реалізується у співробітництві з Мінцифрою, Головним сервісним центром МВС України та ДП "Інфотех".

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (370)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]