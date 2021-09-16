Водіям дозволили готуватися до іспиту з ПДР онлайн та отримувати права поштою

Посвідчення водія відтепер можливо отримати за допомогою національного оператора поштового зв’язку або кур’єра.

В Україні уряд дозволив майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспиту з правил дорожнього руху.

Як повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ, крім того, посвідчення водія відтепер можливо отримати за допомогою національного оператора поштового зв’язку або кур’єра, інформує UAINFO.

"Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС та щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку", - пояснив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Згідно з постановою уряду, відтепер підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв можливі онлайн. Зокрема, акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати дистанційно, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб. Якщо акредитацію заклад втрачає, то і онлайн-навчання призупиняється.

Крім того, передбачається можливість отримання за бажанням особи замовленого через електронний кабінет водія або додаток "Дію" посвідчень з використання засобів національного оператора поштового зв’язку або кур’єра.

"В умовах пандемії, спричиненої гострою респіраторною хворобою COVID-19, це мінімізує контакти з іншими людьми і тому є найбезпечнішим способом отримання документів", - зазначили в МВС.

Проект реалізується у співробітництві з Мінцифрою, Головним сервісним центром МВС України та ДП "Інфотех".