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В Кремлі хочуть перетворити Білорусь на ЛДНР, щоб та творила неадекватні речі, а РФ потім сідала за круглі столи як ''миротворець'' – Ігор Луценко

  5   0 16.09.2021, 10:00 | Новости, Политика
В Кремлі хочуть перетворити Білорусь на ЛДНР, щоб та творила неадекватні речі, а РФ потім сідала за круглі столи як ''миротворець'' – Ігор Луценко

"Білорусь мовчала 4 дні, а тепер оголосила про обстріл їх прикордонного знаку на кордоні з нами", - пише на своїй сторінці у Фейсбуці Ігор Луценко, інформує UAINFO.org.

"Схоже, що із рядового вандалізму (мисливці постійно стріляють в усе, що привабливо виглядає) роблять виправдання для розміщення додаткових військ на кордоні з Україною (ППО) і, в перспективі - залучення росіян.

Власне, нікому, крім росіян, цього не треба. Схоже, в Кремлі хочуть перетворити Білорусь на ЛДНР, щоб та творила неадекватні речі, а РФ потім сідала за круглі столи як ''миротворець'' і рішала", - завершує Луценко.

 

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