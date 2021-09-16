В Кремлі хочуть перетворити Білорусь на ЛДНР, щоб та творила неадекватні речі, а РФ потім сідала за круглі столи як ''миротворець'' – Ігор Луценко

"Білорусь мовчала 4 дні, а тепер оголосила про обстріл їх прикордонного знаку на кордоні з нами", - пише на своїй сторінці у Фейсбуці Ігор Луценко, інформує UAINFO.org.

"Схоже, що із рядового вандалізму (мисливці постійно стріляють в усе, що привабливо виглядає) роблять виправдання для розміщення додаткових військ на кордоні з Україною (ППО) і, в перспективі - залучення росіян.

Власне, нікому, крім росіян, цього не треба. Схоже, в Кремлі хочуть перетворити Білорусь на ЛДНР, щоб та творила неадекватні речі, а РФ потім сідала за круглі столи як ''миротворець'' і рішала", - завершує Луценко.