The Lancet: На даному етапі масове використання додаткової дози вакцини не потрібне і може бути небезпечним

Група вчених із США, Великої Британії, Ямайки, ПАР, Мексики, Швейцарії та Індії заявила про те, що необхідності у використанні третьої дози вакцини від коронавірусу для широких мас населення поки немає. Більш того, застосування бустерних доз може навіть бути небезпечним.

Свої висновки вчені опублікували в науковому журналі The Lancet, інформує ZN.UA.

Співавторами публікації виступили, зокрема, директор Служби дослідження вакцин Адміністрації США з контролю за якістю медикаментів і продуктів харчування (FDA) Меріон Грубер і заступник директора цієї адміністрації Філ Краузе.

Так, на початку своєї роботи вчені відзначають, що необхідний ретельний аналіз наявних даних для того, щоб впевнено заявляти, що необхідність у використанні третьої дози вакцини є науково обґрунтованим, а не політичним рішенням. Вони також відзначають, що на даному етапі існує велика необхідність в первинній вакцинації населення, яке не було щеплено, ніж ревакцинація тих, хто своє щеплення вже отримав.

На думку вчених, ревакцинація може бути використана для тих, хто не отримав достатнього рівня захисту після отримання двох доз вакцини. В такому випадку необхідно прийти до однозначного висновку щодо того, необхідно використовувати третю дозу вакцини того ж виробника або іншого.

Дослідники також відзначають, що користь від первинної вакцинації в значній мірі перевищує ризики. Але у випадку з введенням додаткової дози ризики можуть значно зрости, якщо додаткові дози вакцини вводять занадто рано або занадто часто. Особливо це стосується вакцин, які можуть викликати міокардит або синдром Гієна-Барре.

«Якщо непотрібна бустерна доза викличе сильні побічні ефекти, це може вплинути на сприйняття вакцин не тільки проти COVID-19. Тобто, додаткова доза вакцини повинна застосовуватися тільки в тому випадку, якщо є чіткі свідчення її необхідності», - пишуть автори статті.

Вони також відзначають, що існуючі дані не показують необхідність використання додаткової дози для широких мас. За їхніми словами, зниження титрів нейтралізуючих антитіл з часом не свідчить про зниження ефективності вакцини, а зниження захисту проти легкого перебігу захворювання не означає, що він знижується і для важкого перебігу хвороби.

Це відбувається через те, що захист від тяжкого перебігу захворювання забезпечується не тільки реакцією антитіл, яка може бути відносно короткою, але і реакцією клітинного імунітету, який, як правило, існує набагато довше, і реакціями пам'яті. Існуючі штами коронавірусу ще не мутували до такої міри, щоб існуючі вакцини не могли від них захистити.

На думку вчених, повідомлення про необхідність третьої дози вакцини, не підкріплені науковими даними, можуть привести до підриву довіри до вакцинації.