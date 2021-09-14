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Частині Росії та Криму загрожує водна катастрофа: російський вчений назвав терміни

  173   0 14.09.2021, 20:01 | Новости, Общество
Частині Росії та Криму загрожує водна катастрофа: російський вчений назвав терміни

На європейській частині Російської Федерації та у захопленому РФ Криму неминуче буде катастрофічне становище з водою, якщо до 2035 року не піти на якісь нововведення й не захищати річки від забруднення.

Водна катастрофа також загрожує Оренбурзькій, Курганській, Волгоградській, Ростовській, Астраханській областям, Краснодарському та Ставропольському краю і Калмикії, повідомив pnp.ru науковий керівник Інституту водних проблем Російської академії наук Віктор Данилов-Данильян, інформує УНІАН.

Співрозмовник зазначив, що в РФ вода нерівномірно розподілена - за Уралом зосереджено 80% запасів, а європейській частині країни дістається лише 20%. Водночас велика частина населення й господарства знаходиться в європейській частині держави.

"...на європейську частину Росії до 2035 року неминуче чекає катастрофічне становище з водою, якщо не впроваджувати інновації й не захищати річки від забруднення...", - сказав експерт. 

У Мінприроди РФ повідомляли, що у розпорядженні країни станом на 2020 рік перебували 4 565 кубічних кілометрів запасів води, які поновлюються. У відомстві підрахували, що запаси води в Росії зросли на 8,1%.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді. Вода надходила на півострів через Північно-Кримський канал, який з'єднував головне річище Дніпра з півостровом.

Навесні 2014 року РФ захопила Крим і назвала "своєю територією". Київ та низка західних країн не визнали півострів "російським" й запровадили проти РФ санкції.

Після окупації Криму Київ вирішив припинити постачання води на півострів. 

Спочатку псевдовлада півострова говорила, що через це проблем з водою немає, а пізніше скаржилася на дії Києва. У Криму через брак води запровадили низку заходів. Зокрема, постачання води споживачам скоротили.

Українська влада не раз заявляла, що відновлення поставки води до Криму можливе після того, як півострів повернеться під контроль Києва.

UAINFO

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