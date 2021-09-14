Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

21:09

Через указ Зеленського ціна на електроенергію може підскочити вдвічі

20:01

Частині Росії та Криму загрожує водна катастрофа: російський вчений назвав терміни

19:02

The Lancet: На даному етапі масове використання додаткової дози вакцини не потрібне і може бути небезпечним

18:10

Нонсенс і руйнування традицій: в Інституті української мови виступили проти переходу на латиницю

17:10

"Навіть не думав виступати за іншу країну" – олімпійський чемпіон Олег Верняєв запевнив, що не планує зміну громадянства

16:12

Не можна недооцінювати роль Меркель у виборчих перегонах в Німеччині – Financial Times

15:01

У Харкові планують запустити виробництво вакцин проти COVID-19

14:03

У Динамо розглядають кандидатуру Шевченка замість Луческу

13:01

Путин и Шойгу ездят в Сибирь не просто отдыхать, они там совершают обряды, – журналист

12:02

Юрий Бутусов: Новые доказательства и свидетели в расследовании Вагнергейта

11:05

Доноры ООН пообещали выделить Афганистану более 1 миллиарда долларов помощи

10:03

Дієтолог: Гарячий чай пити шкідливо. Ідеальна температура – не більше 60 градусів

09:30

Доба на фронті: в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий

09:02

Кочетков: На деле они по-прежнему ни фига не соображают ни в госуправлении, ни в макроэкономике, ни в прогнозировании и планировании. И просто несут чушь, как бабульки у подъезда

08:04

Ціни на газ в Європі наблизилися до рекордного максимуму: що чекає на Україну

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Через указ Зеленського ціна на електроенергію може підскочити вдвічі

  9   0 14.09.2021, 21:09 | Новости, Экономика
Через указ Зеленського ціна на електроенергію може підскочити вдвічі

РНБО радить профільним органам підняти максимально можливу ціну на ринку "на добу наперед".

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом затвердив рішення РНБО, яке може спричинити здорожчання електроенергії вдвічі.

Про це повідомляє Bihus.info, інформує UAINFO.

Йдеться про рішення РНБО, в якому тарифній комісії НКРЕКП рекомендується встановити максимально допустимі ціни на електроенергію на ринку на рівні максимальної ціни електроенергії, виробленої учасниками ринку.

РНБО радить профільним органам підняти максимально можливу ціну на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку і внутрішньодобовому ринку до рівня максимальної ціни електричної енергії, виробленої генеруючими установками об’єднаної енергетичної системи України". 

Ціна електроенергії виробленої деякими "зеленими електростанціями" сягає 8 грн/КВт-год, а отже, як зазначає видання, ціна може зрости вдвічі від існуючої.

На сьогодні максимально допустимі ціни, за якими учасники ринку можуть продавати електроенергію, сягають 4 грн/КВт-год на "денні години" і 2 грн/КВт-год на "нічні".

Ринок електроенергії в Україні: що необхідно знати

  • 1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.

  • Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

  • 2 серпня 2021 року на ринку "на добу вперед" у торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію досягла нового максимуму за час роботи нового ринку електричної енергії - 2578,5 грн за МВт-год.

  • Зростання цін на оптовому ринку електричної енергії найбільше відбивається на промислових підприємствах, що робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.

  • Підвищення вартості електрики зрештою змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.

  • Станом на 31 серпня 2021 року електроенергія в Україні за місяць подорожчала на 50%. На внутрішньодобовому ринку вартість електрики за місяць зросла на 70%.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (337)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]