Через указ Зеленського ціна на електроенергію може підскочити вдвічі

РНБО радить профільним органам підняти максимально можливу ціну на ринку "на добу наперед".

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом затвердив рішення РНБО, яке може спричинити здорожчання електроенергії вдвічі.

Про це повідомляє Bihus.info, інформує UAINFO.

Йдеться про рішення РНБО, в якому тарифній комісії НКРЕКП рекомендується встановити максимально допустимі ціни на електроенергію на ринку на рівні максимальної ціни електроенергії, виробленої учасниками ринку.

РНБО радить профільним органам підняти максимально можливу ціну на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку і внутрішньодобовому ринку до рівня максимальної ціни електричної енергії, виробленої генеруючими установками об’єднаної енергетичної системи України".

Ціна електроенергії виробленої деякими "зеленими електростанціями" сягає 8 грн/КВт-год, а отже, як зазначає видання, ціна може зрости вдвічі від існуючої.

На сьогодні максимально допустимі ціни, за якими учасники ринку можуть продавати електроенергію, сягають 4 грн/КВт-год на "денні години" і 2 грн/КВт-год на "нічні".

Ринок електроенергії в Україні: що необхідно знати

1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.

Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

2 серпня 2021 року на ринку "на добу вперед" у торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію досягла нового максимуму за час роботи нового ринку електричної енергії - 2578,5 грн за МВт-год.