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Операция "поджог автомобиля". Как Гео Лерос и Арсен Аваков устроили провокацию против Зеленского

  7   0 13.09.2021, 21:34 | Новости, Политика
Операция "поджог автомобиля". Как Гео Лерос и Арсен Аваков устроили провокацию против Зеленского

Поджог автомобиля нардепа Гео Лероса в августе 2020 года был спланированной провокацией против президента Владимира Зеленского и его окружения, а также мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщает Telegram-канал Украина Online со ссылкой на записи переговоров Лероса, которые были сделаны за месяц до инцидента информирует Власти.нет.

Как известно, автомобиль Mercedes Benz, который Лерос приобрел за 332 тыс. грн, был сожжен во дворе его дома 28 августа 2020. После этого во время выступления в Раде нардеп обвинил лично президента в поджоге.

Однако записи переговоров Лероса свидетельствуют о том, что он знал о поджоге заранее. Более того, уничтожение автомобиля и события, которые последовали за этим, были частью плана самого Лероса, о чем свидетельствуют записи с его участием.

На записях видно, как в одном из офисных центров Киева Лерос получает от неизвестного собеседника (его лицо не попало на камеры) увесистый пакет с предположительно 60 тысячами долларов. После этого нардеп рассказывает о своем провокационном плане: «надо дождаться сентября и сделать «трехходовочку».

На первом этапе, согласно плана нардепа, Лерос анонсирует брифинг, где собирается рассказать о фактах коррупции, в которую вовлечен в том числе мэр Кличко, брифинг должен состоятся через неделю после анонса.

Далее для привлечения внимания нардеп предлагает поджечь его автомобиль - на тот момент в СМИ широко обсуждался поджег дома руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, тема преследования антикоррупционеров была на слуху.

По итогам этим делом должно было заняться МВД и лично тогдашний министр Аваков. «Через две недели он (Аваков) выходит на брифинг и показывает схему, как это все работает», - излагает свой план Гео Лерос.

Сам нардеп обещает критиковать министра, чтобы никто не заподозрил между ними связи.

Как ни странно, но все планы Лероса, попавшие на данное видео от 24 июля 2020-го, позднее воплотились в жизнь.

Источник: Власти.нет

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