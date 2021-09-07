Всього 7 тисяч кроків до довголіття. Чому вчені зменшили денну норму фізичного навантаження

Вважається, що для підтримки організму в формі треба щодня проходити 10 тисяч кроків, пише ВВС.

Магічне число 10 тисяч виникло не на порожньому місці.

Дослідження, проведені в останні роки, показали, чим більше ми ходимо, тим менше ризик передчасної смерті. І при цьому не так важливо, чи йде мова про тривалі прогулянки, чи про короткі сплески рухової активності.

Дослідження загалом показують майже лінійну залежність між кількістю кроків і зміцненням здоров'я, проте всі вони трохи відрізняються одне від одного.

Тому вчені постійно коригують результати й уточнюють кількість кроків, яке оберігає нас від інфарктів, інсультів та інших проблем зі здоров'ям.

В останньому дослідженні команда під керівництвом епідеміолога з фізичної активності Аманди Палуч з Массачусетського університету в Амхерсті відстежувала вибірку з понад 2 тис. чоловіків та жінок середнього віку з чотирьох різних міст США.

Група людей з середнім віком трохи більше 45 років носила акселерометри, які рахували щоденну кількість кроків і їхню інтенсивність у години, коли піддослідні не спали.

Експеримент почався ще в 2005 році, за учасниками регулярно спостерігали до 2018 року.

До цього моменту 72 людини з початкової групи померли.

Оглядовий характер дослідження не дозволяє зробити однозначні висновки про те, як ходьба поліпшила (або не поліпшила) здоров'я учасників експерименту.

Але завдяки йому можна в цілому оцінити залежність між рівнем активності і здоров'ям.

Дослідники виявили, що у людей, які роблять щодня не менше семи тисяч кроків, ризик передчасної смерті знижується на 50-70% у порівнянні з тими, хто ходить менше.

Водночас інтенсивність кроків (швидкість, з якою ці кроки виконувалися) сама по собі не впливала на смертність.

За словами вчених, найбільший ефект від збільшення денної норми кроків у людей, які ведуть найменш активний спосіб життя - ризик передчасної смерті для них значно знижується.

Але у якийсь момент додатково пройдені кроки, схоже, вже не дають помітної користі.

"Як виявилося, пройдені понад 10 тисяч кроків на день не пов'язані з подальшим зниженням ризику смертності", - стверджують дослідники.

Хоча результати в цілому підтверджують багато з того, що медики і так вже знали з попередніх досліджень, новий поріг у сім тисяч кроків, безумовно, - це гарна новина для ледарів або тих, хто не може проходити 10 тисяч кроків на день з якихось причин.

"Кількість кроків на день - це простий, легко контрольований показник, і збільшення кількості кроків на день може бути хорошим способом зміцнити здоров'я, - сказала Аманда Палуч в інтерв'ю виданню HealthDay News.

"Сім тисяч кроків на день можуть стати чудовою метою для багатьох людей, які зараз стільки не проходять", - додала вона.

Навряд чи сім тисяч - це магічне число, яке може назавжди вилікувати всі наші хвороби.

Малоймовірно і те, що ця кількість остаточна.

За словами дослідника фізичної активності Ніколь Спартан з Бостонського університету, скоро ми напевно дізнаємося набагато більше про те, як кількість пройдених кроків впливає на наше здоров'я, в тому числі і завдяки новим дослідженням з використанням сучасних акселерометрів, недоступних вченим в 2005 році.

"Незрозуміло, як кроки, виміряні на [старих] моніторах активності, співвідносяться з кроками, виміряними на звичайних пристроях, включно з "розумними годинниками", крокомірами і додатками для смартфонів", - зауважує Спартан в коментарі до нового дослідження.

На її думку, в найближчі роки кількість опублікованих статей, присвячених кількості кроків і смертності, буде швидко рости, оскільки довгі дослідження (по 10 і більше років) із ширшим спектром сучасних акселерометрів зараз якраз наближаються до завершення.