Назван срок перехода Украины в режим "без бумаг"

Ни один госорган больше не сможет больше требовать бумажных справок, так как вся информация будет содержаться в электронных реестрах.

Все публичные госуслуги в Украине полностью перейдут в режим "paperless" через три месяца. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 8 августа.

"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", - написал Шмыгаль.

По его словам, переход в режим "без бумаг" поможет увеличить количество публичных электронных услуг и минимизировать коррупционную составляющую при их получении.

"Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", - добавил премьер.