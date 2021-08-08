На Львовщине новые случаи COVID-штамма Дельта

Большинство случаев связаны с международными путешествиями, однако есть и местные заражения.

Во Львовской области подтвердили семь новых случаев COVID-штамма Дельта. Об этом сообщает главный санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимко в воскресенье, 8 августа.

Среди семи зараженных Дельтой двое - вернулись из России, двое - из Великобритании и один человек приехал из США. При этом еще двое зараженных не выезжали за границу, то есть заразились в пределах области.

Иванченко-Тимко допустила, что больных этой мутацией значительно больше, чем удалось зафиксировать, а также призвала вакцинироваться против коронавируса.

"Понятно, что случаев значительно больше и эти люди находятся среди нас", - подчеркнула главный санврач региона.