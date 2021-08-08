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В Киеве пешеход перебегал дорогу и попал под колеса авто

  5   0 08.08.2021, 17:00 | Новости, Происшествия
В Киеве пешеход перебегал дорогу и попал под колеса авто

В Днепровском районе Киева автомобиль Volkswagen Passat на небольшой скорости сбил мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Травмированного пешехода госпитализировали.

Авария произошла на проспекте Соборности в темное время суток. Об этом сообщил Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Отмечается, что мужчина перебегал дорогу через восьмиполосный проспект с оживленным движением автотранспорта. По словам очевидцев, он успел дойти до реверсивной полосы, а далее побежал и попал на капот, а затем под колеса Volkswagen Passat.

Автомобиль двигался в правом ряду. Водитель рассказал, что хотел заехать под мост, когда увидел пешехода.

По его словам, мужчину сначала не было видно за другими транспортными средствами, поэтому, несмотря на скорость в 50 км/ч и экстренное торможение, он не смог избежать наезда.

Пострадавшего каретой скорой доставили в медицинское учреждение. Свидетели аварии отметили, якобы он был в состоянии алкогольного опьянения. Так ли это, предстоит установить правоохранителям.

Примечательно, что до ближайшего подземного пешеходного перехода мужчине нужно было пройти менее 100 метров.

 

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