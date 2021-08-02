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В Києві диктор метро вперше закашлявся під час оголошень: стала відома причина (відео)

  19   0 02.08.2021, 09:01 | Новости, Общество
В Києві диктор метро вперше закашлявся під час оголошень: стала відома причина (відео)

Диктор у київському метро вперше закашлявся / фото УНІАН

У метро Києва диктор вперше раптово закашлявся наприкінці оголошення до пасажирів. Подія виявилась соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів.

Як повідомляє Roche Ukraine у Facebook, день боротьби з раком легенів відзначають 1 серпня. Організатори акції у Києві вирішили у так привернути увагу до захворювання, яке щороку діагностують у приблизно 13 тисяч українців, пише УНІАН.

Проект за підтримки Київського метрополітену став продовженням "Року обізнаності про рак легені" від Roche Ukraine. Вперше в Україні оголошення у метро використали для соціального перформансу.

Організатори наголошують, що рак легені - один із найрозповсюдженіших видів у світі та в Україні, але в інформаційному просторі на цю проблему не звертають уваги.

"Ми вирішили голосно заявити про неї серед звичного шуму прибуття поїздів, розмов пасажирів і оголошень у метро", - сказав Максим Проскуров, директор департаменту розвитку системи охорони здоров'я Roche Ukraine.

"Про рак легені неможливо мовчати, адже він щороку забирає життя понад 9000 українців. Люди часто ігнорують симптоми, і близько 70% пацієнтів потрапляють до лікаря вже на пізніх стадіях", - додав він.

Як реагували люди у метро

На станціях київського метро лунали стандартні оголошення на кшталт "Шановні пасажири! В касовій залі працюють автомати для оплати проїзду банківською карткою". Наприкінці повідомлення диктор закашлювався та закликав слідкувати за своїм здоров'ям, звертати увагу на симптоми й регулярно відвідувати лікаря.

"Про рак легені треба говорити, щоб якомога більше людей знали його симптоми та розуміли важливість ранньої діагностики. Для нас було важливо підтримати цей перформанс, тим більше, київським метро щодня користуються близько мільйона пасажирів", - відзначає начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Для перформансу організатори обрали багатолюдні станції київського метро: "Вокзальну", "Лівобережну" та "Театральну".

"Я просто їхала на роботу і раптом почула цей кашель. Бачила, як навколо мене десятки людей насторожились і підняли голови. Тепер, якщо у мене з'явиться кашель, я буду більш пильною, не списуватиму все на звичайну застуду і зателефоную сімейному лікарю", - сказала пасажирка Наталія.


Інформація у метро / фото Roche Ukraine

Зазначимо, кашель, що не проходить або посилюється, є одним із найпоширеніших симптомів раку легені. Він може бути ознакою інших захворювань, проте за наявності цього симптому варто негайно звернутися до лікаря.

"Кашель можна легко переплутати з ознакою інших хвороб і не надати йому суттєвого значення. Деякі онкопацієнти місяцями не звертали уваги навіть на легке покашлювання, адже були впевнені, що це бронхіт, застуда чи наслідок паління", - відзначив Богдан Борисюк, завідувач відділення пухлин легень та середостіння Національного інституту раку.

УНІАН

 

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