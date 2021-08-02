У США опублікували доповідь про походження COVID-19 з китайської лабораторії

Головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов з лабораторії Уханьського інституту вірусології (WIV).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

"Тепер ми вважаємо, що настав час повністю відмовитися від того, що джерелом вірусу став ринок морепродуктів... Ми також вважаємо, що переважна кількість доказів доводить, що вірус "просочився" з WIV, і що це сталося десь до 12 вересня 2019 року", - йдеться у доповіді, яка стала результатом розслідування, проведеного республіканцями-законодавцями.

Як пише агентство, у документі наводяться "достатні докази" того, що вчені лабораторії китайського інституту за сприяння американських експертів і державних фондів Китаю і США працювали над модифікацією коронавірусів, і ці роботи могли бути секретними..

Китай зі свого боку заперечує витік генетично модифікованого коронавірусу з лабораторії в Ухані.

Як повідомляв Укрінформ, у травні президент США Джо Байден попросив співробітників американської розвідки подвоїти зусилля з розслідування походження пандемії COVID-19, зокрема версії про можливу причетність до цього китайської лабораторії. .

Зокрема, Байден сказав, що американська розвідка подала йому доповідь, відповідно до якої думки про походження пандемії розділилися. Дві спецслужби вважають, що джерелом є тварини, а одна схиляється до лабораторного походження, "кожна з низьким або помірним ступенем певності", - сказав Байден.

Всесвітня організація охорони здоров'я також провела розслідування причин пандемії і у своєму звіті дійшла висновку, що ризик нещасного випадку був "надзвичайно низьким". У звіті йдеться, що "не було повідомлень про респіраторні захворювання, сумісні з COVID-19, протягом тижнів/місяців до грудня 2019 року, а також не було серологічних свідчень інфекції у робочих у результаті серологічного скринінгу на SARS-CoV-2".

Укрінформ