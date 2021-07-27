Мыши способны контролировать в мозгу "гормон удовольствия" - ученые

Ученым из Калифорнийского университета в Сан-Диего удалось подтвердить гипотезу о том, что в отсутствие награды или во время ее ожидания дофамин - «гормон удовольствия» периодически выбрасывается, создавая мотивацию для активных действий.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в статье в научном журнале Current Biology.

Дофамин стимулирует активные действия и, как показали эксперименты на мышах, вбрасывается в мозг регулярными импульсами, частоту и силу которых животные даже могут менять.

Так, группа исследователей во главе с профессором Дэвидом Кляйнфелдом (David Kleinfeld), проведя лабораторные эксперименты на мышах, показала, что концентрация дофамина меняется быстрыми волнами, и при простейшей тренировке животные быстро учатся ее регулировать.

Используя оптические датчики внесинаптического дофамина в коре головного мозга мыши, авторы выяснили, что он появляется пиками, с частотой около 0,01 в секунду. Более того, животные легко обучались менять частоту и амплитуду этих пиков, а также общий уровень дофамина. Для этого ученые сконструировали установку, которая отслеживала количество дофамина в коре грызунов и каждый раз, когда то достигало нужного уровня, выдавала награду - каплю сладкой воды.

Обучение проводили несколько дней, в течение часа, однако уже на второй день мыши смогли легко увеличить частоту и уровень дофаминовых импульсов в мозге. При отмене награды они так же быстро возвращались к прежнему состоянию. Авторы считают, что подобные импульсы служат одним из важных внутренних элементов формирования мотивации и планирования поведения.