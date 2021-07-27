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У Петербурзі відставний контрадмірал по-звірячому вбив дружину та сина й загинув під колесами електрички: подробиці страшного злочину

  7   0 27.07.2021, 18:00 | Новости, Мир
У Петербурзі відставний контрадмірал по-звірячому вбив дружину та сина й загинув під колесами електрички: подробиці страшного злочину

Жителі Санкт-Петербурга шоковані черговим жорстоким вбивством, яке сталося у місті. Вони ще не встигли відійти від страшної історії, в центрі якої опинився колишній доцент університету Олег Соколов. Восени 2019 року шанований не тільки в Росії, але і в Європі історик вбив студентку Анастасію Єщенко, розчленував її труп і спробував позбутися нього, втопивши в річці Мийка. Однак при цьому сам впав у холодну воду і ледь не потонув.

Соколову було 63 роки, коли він убив свою коханку Єщенко. Він одразу зізнався у скоєному злочині. Судовий процес над істориком став одним з найгучніших в Росії за останні кілька років, інформують Факти.

Потім 30 липня 2020 року у квартирі на Невському проспекті було знайдене розчленоване тіло популярного репера Енді Картрайта. Справжнє ім'я музиканта Олександр Юшко. На момент загибелі йому було 29 років. Він народився та виріс в Україні, але відносну популярність надбав після переїзду в Петербург. Звинувачення у вбивстві репера пред'явлено його дружині Марині Кохан. За версією слідства, вона приревнувала Юшка до 25-річної уродженки Башкирії Надії Романенко.

Вочевидь, репер повідомив дружині, що йде від неї. І Марина скоїла вбивство...

І ось чергова трагедія. Відбулася вона в сім'ї відставного контрадмірала Леоніда Лобанова незадовго до святкування Дня ВМФ Росії. Увечері 24 липня в поліцію Санкт-Петербурга зателефонувала 63-річна дочка Лобанова. Жінка живе в Мурманську. Вона попросила перевірити квартиру батьків на вулиці Бутлерова в Калінінському районі. З нею зв'язалися сусіди та повідомили про неприємний запах. 

Двері трикімнатної квартири за вказаною адресою розкрили. Підтвердилися найгірші припущення - всередині виявили два трупи. Тіла вже почали розкладатися.

Місцеве видання «Фонтанка» повідомляє, що ідентифікувати небіжчиків вдалося швидко. Це були 84-річна дружина контрадмірала Неллі Лобанова та їхній 56-річний син Максим.

Хтось жорстоко розправився з ними. «Вбивали їх спочатку в прямому сенсі сковородою, що валялася поруч. На обличчя та голови краще було не дивитися. Горла нещасних - глибоко перерізані, а й цього „замало". Розітнені животи... Досвід розшуку, та й простий здоровий глузд диктує, що ніякі професійні злочинці так не поводяться. Це або маніяк, або щось страшенно особисте», - пише «Фонтанка».

Дійсно, в протоколі на місці подвійного вбивства підкреслюється, що у квартирі не було слідів боротьби. Нічого не зламано, меблі на своїх місцях. Всі речі цілі, нічого не вкрадено. Навіть гроші - 600 тисяч рублів готівкою - ніхто не взяв. 

За кілька днів до виявлення трупів - 16 липня - поблизу станції Струмки електричка збила чоловіка похилого віку. Було встановлено, що загинув колишній начальник оперативного управління штабу Північного флоту 86-річний Леонід Лобанов. Документів при ньому ніяких не було, зате був ніж із кров'ю, що запеклася.

Леонід Лобанов: в молодості та не пенсії

У слідчих немає ніяких сумнівів - контрадмірал вбив дружину і сина, а потім загинув під колесами електрички. Ось тільки мотив злочину Слідчий комітет Росії не повідомляє.

«Фонтанка» оприлюднила свою версію того, що сталося. Журналісти поговорили з сусідами та знайомими Лобанових. І з'ясували, що офіцер-підводник прожив з дружиною в шлюбі понад 60 років. Стосунки між ними були досить складні. Коли Лобанов вийшов у відставку, він влаштувався за містом. Дача знаходиться за три кілометри від переїзду, де контрадмірала збила електричка. А в міській квартирі жили Неллі та Максим.

Неллі ЛобановаНеллі Лобанова

Максим Лобанов отримав, як кажуть, «пітерське виховання». Хлопчика вчили музиці. У підсумку він став концертмейстером. Виявилося, що Максим перебував на обліку у психіатра.

Максим Лобанов

Сусіди кажуть, що майже нічого не знають про цю сім'ю. Ніяких скандалів, бійок, пиятик, все тихо-мирно. Ось тільки Лобанову не одноразово бачили з сином на вулиці, вони гуляли, тримаючи один одного під руку. Це більше було схоже на подружню пару, ніж на матір і сина. Але, кажуть люди, жінка літня, отже могло і здатися - просто син підтримував матір.

Друга деталь - тіла, коли їх виявили, лежали на дивані. Криміналісти впевнені, що Неллі та Максима там і вбили. При цьому мати й син були в спідній білизні.

Це теж можна пояснити просто. Було жарко. Ось Лобанови й роздяглися.

Але є й інше пояснення. І воно, можливо, дає мотив. Стосунки між Неллі й Максимом виходили за межі стосунків між матір'ю та сином. Леонід Лобанов знав про це, тому й жив багато років за містом. У квартирі з'являвся рідко. 16 липня контрадмірал міг раптово приїхати та застав дружину і сина на дивані. Його охопила неконтрольована лють. Скоївши вбивство, Лобанов поїхав на дачу. А далі він або наклав на себе руки, або все ще перебував у стані афекту і на залізничному переїзді потрапив під потяг.

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