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Миграционный терроризм на службе у Лукашенко

  3   0 27.07.2021, 16:30 | Новости, Мир
Миграционный терроризм на службе у Лукашенко

В прошлом году в цикле статьей посвящённых методам влияния России за пределами своих границ, посредством СМИ, экспертов и политиков, я отдельно уделил внимание вопросу нелегальных мигрантов. В материале "Радикальные беженцы на службе Кремля в Европе и по всему миру" я детально описал схему, согласно которой, провоцируя хаотические явления, Россия дестабилизировала Европу волнами беженцев, среди которых были и не совсем беженцы, а законспирированные агенты спецслужб.

Такую методику РФ переняла по наследству от СССР и широко применяла в период первой и второй чеченских войн, а так же после официального ввода в Сирию своих войск, для участия в гражданской войне на стороне Башара Асада. Тогда, поток сирийских беженцев не только дестабилизировал социально-общественную обстановку в ЕС и популяризировал популистские и расистские настроения в европейских странах, что стимулировало рейтинг политических сил использующих подобную риторику и финансируемых российской стороной, но и позволил инфильтровать сотни агентов сирийских и не только сирийских спецслужб, пишет в своем блоге военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует UAINFO.org

И вот, прямо сейчас, практические наработки и богатый опыт Москвы в вопросах многофункционального использования беженцев и нелегальной миграции применяет уже Беларусь. А если быть точнее, то, всё же, тандемно, Беларусь и Россия.

На сегодняшний день страны Балтии получили довольно серьёзный вызов со стороны Беларуси. Ведь именно из этой республики Литву ежедневно буквально штурмуют сотни нелегальных эмигрантов в режиме 24/7. 

И если несколько лет назад, толпы сирийцев штурмовали ЕС в первую очередь, по сухопутной части проникая в Европу под чутким руководством сербских проводников, то теперь эти функции выполняют беларуские силовики, не только встречающие эмигрантов, прилетающих и приезжающих в Минск через Россию, но и сопровождающие их до границы с Литвой.

Фактически, Кремль, посредством Минска, сейчас осуществляет миграционный терроризм стран ЕС, как это было и до того. Да, масштаб не такой как в 2015 и 2016 годах, но и этого на сегодняшний день достаточно, чтобы осуществлять дестабилизацию социально-общественной обстановки, например, не только в Литве, но и близлежащих странах - Эстонии и Латвии. В свою очередь, по схеме, уже опробованной в прошлые годы, такая тактика Москвы и Минска может привести к популяризации в этих странах настроений, выгодных именно России.

Собственно - ничто не ново под Луной. К сожалению, противодействовать достаточно эффективно Европа подобного рода гибридным угрозам всё ещё не научилось и в этом главная их опасность. 

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)

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