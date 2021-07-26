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Бутусов: Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента – это просто позор

  3   0 26.07.2021, 16:30 | Новости, Политика
Бутусов: Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента – это просто позор

Рабочая поездка Президента Украины в Донецкую область. Фото - ОП

Сегодня в 6.30 российские войска обстреляли командный пункт 13-го батальона 58-й механизированной бригады в районе Донецка. По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов, калибра 122 - 152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

В результате обстрела 1 военнослужащая получила тяжелое ранение (состояние стабильное), 3 военнослужащих получили легкие ранения, 3 получили баротравмы от близких разрывов.  

Обстрел корректировался с российского беспилотника. 

В результате прямого попадания уничтожена в капонире грузовая машина ЗИЛ-131, еще четыре грузовых машины, также укрытые в капонирах, получили легкие повреждения от осколков, поврежденная техника ремонтируется в полевых условиях.

Наши войска в данном районе открыли ответный огонь по выявленным огневым точкам и наблюдательным пунктам противника. Однако по позициям российских САУ в Лозовом огонь не вели, во избежание попаданий по домам мирных жителей.

В это же время российское командование наращивает масштабы боевых действий и приступило к обстрелу пунктов управления ВСУ.

Так, 13 июля противник осуществил обстрел командного пункта 17-го батальона 57-й бригады, тогда 1 украинский воин погиб и 1 воин позднее умер в госпитале от ран, полученных при обстреле.

Очевидно, что командные пункты других украинских батальонов и бригад в зоне досягаемости российской артиллерии могут стать следующими целями обстрелов.

Вызывает возмущение, что возможности украинских войск по ведению огня по противнику на данный момент ограничены из-за прекращения поставок 120 мм мин для минометов в боевые подразделения. Поставки 120 мм мин для минометов в армию Минобороны Украины полностью провалило. Это существенно снижает возможности для ведения ответного огня на передовой. Также Минобороны провалило программу ремонта и модернизации зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО. 

27 июля 2020-го года Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский объявил об установлении перемирия на Донбассе, и говорил об этом как об одном из своих достижений, которое спустя год завершились провалом. Как и предупреждали.

Теперь Зеленский обязан немедленно объявить заседание СНБО для заслушивания доклада о проблемах армии на Донбассе, о проблемах Минобороны. Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента это просто позор.  

UAINFO

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