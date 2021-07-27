Президент призначив головнокомандувачем ЗСУ Валерія Залужного

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Президент Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це прессекретар Президента Сергій Никифоров повідомив під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Президент вдячний Русланові Хомчаку за службу, але на місце головнокомандувача призначений Валерій Залужний, командувач Оперативного командування "Північ", - сказав Никифоров.

Як повідомлялося, Зеленський звільнив Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ, яку він обіймав з 28 березня 2020 року. До того Хомчак із травня 2019 року був начальником Генштабу - головнокомандувачем ЗСУ.

Генерал-майор Валерій Залужний (46 років) у грудні 2019 року був призначений командувачем Оперативного командування «Північ». Раніше обіймав посади начальника Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першого заступника командувача Об'єднаних сил (2018 рік), начальника штабу - першого заступника командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ (2017 рік). Був командиром 51-ї окремої механізованої бригади у 2009-2012 роках та 24-ї окремої механізованої бригади у 2007-2009 роках. .

Народився 8 липня 1973 у м. Новоград-Волинський Житомирської області. Закінчив з відзнакою загальновійськовий факультет Одеського вищого об'єднаного командного училища в 1997 році, а також із золотою медаллю у 2007 році - Національну академію оборони України

Звання «генерал-майор» отримав 23 серпня 2017 року.

Укрінформ