Как сэкономить на оформлении сделки при покупке жилья

Покупатели и продавцы несут немалые затраты во время оформления сделки купли-продажи жилья. Размер налогов может колебаться от несколько десятков до сотен тысяч гривен и зависит от стоимости квартиры. Как правило, перед сделкой платежки сторонам выписывает нотариус. Рассчитать суммы можно и самостоятельно.

Об этом говорится в статье «НВ Бизнес», информирует UAINFO.org.

Сколько нужно заплатить при покупке жилья?

Покупатель и продавец платят по 1% от стоимости квартиры, которая указана в договоре (в гривнях). Например, если жилье стоит $50 тыс (эквивалент в гривне), то покупатель платит $500 госпошлины (наличными нотариусу) в эквиваленте и столько же — $500 пенсионного сбора платит продавец.

Дополнительно нужно заплатить за услуги нотариусу — 3−5 тыс. грн в зависимости от расценок специалиста.

Еще 1−2 тыс. грн платит покупатель за различные выписки из реестров. Нотариус обязан проверить, выписались ли продавцы из квартиры, женаты ли продавцы и покупатели (супруги подписывают разрешение на покупку и продажу жилья) и пр.

Когда вводятся дополнительные платежи?

Больше налогов надо платить в том случае, если собственник владеет своим объектом недвижимости менее трех лет. Это может происходить в случае перепродажи жилья, дарения или оформления права собственности на дом для его продажи и пр.

Тогда к обязательным 2% нужно дополнительно заплатить 5% от стоимости жилья и еще 1,5% — военный сбор.

Суммарно в таком случае, размер налога составляет 8,5% от указанной в договор цены квартиры или дома

Как нужно платить налоги?

Нотариус выписывает квитанции на уплату налогов за день до подписания договора купли-продажи жилья.

Наличными нотариусу нужно только оплатить его услуги и госпошлину (1% от стоимости квартиры, дома).

Можно ли сэкономить на налогах?

Теоретически такая возможность существует. В договоре можно указать заниженную стоимость на квартиру и, соответственно, уплатить меньше налогов. Но есть несколько нюансов.

Перед заключением договора купли-продажи нужно провести оценку объекта. Для этого покупателю необходимо ввести все параметры квартиры или дома в модуль Фонда государственного имущества, который автоматически выдаст стоимость жилья.

Как правило, сейчас оценочная стоимость даже выше рыночной. Если собственник жилья не согласен с этой ценой, то необходимо нанять оценщика (а это дополнительные расходы 3−4 тыс. грн), который может снизить оценочную стоимость не более чем на 20%. По закону покупатель обязан указать в договоре цену, которая не ниже оценочной.

Самые высокие риски в том случае, если покупатель и продавец соглашаются занизить цену, несет покупатель. Если вдруг продавец захочет расторгнуть сделку, то он обязан вернуть сумму, указанную в договоре. И доказать в суде, что за жилье было уплачено больше, невозможно. Некоторые юристы в таком случае советуют прописывать пункт, что в случае расторжения договора продавец обязан уплатить еще и компенсацию. Но и эти условия можно оспорить в суде.

Как продавцы и покупатели рассчитываются за квартиру на вторичном рынке?

За любые покупки на сумму более 150 тыс. грн нужно рассчитываться через банк. Все сделки купли-продажи недвижимости таким образом должны проходить через банк — но большинство продавцов хотят получить свои деньги наличными и в валюте. Никакие санкции в этой ситуации не предусмотрены.

Некоторые сотрудники банков предоставляют фиктивную справку о том, что средства были зачислены на счет покупателя и затем обналичены. Она необходима, чтобы доказать источник происхождения средств. Такая справка обойдется в 3,5−4 тыс. грн.