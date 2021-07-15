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Стоматолог под пломбой пациентки обнаружил клеща

  9   0 15.07.2021, 18:00 | Новости, Общество
Стоматолог под пломбой пациентки обнаружил клеща

Клеща, заразившего жительницу Сумской области боррелиозом (болезнь Лайма), врач обнаружил в зубе женщины под пломбой.

Об этом шокирующем случае рассказывает сайт города Сум, пишут Факты.

Все началось с того, что в прошлом году жительница Шостки дважды лечила один и тот же зуб. Зуб беспокоил женщину, однако медики сказали, что с ним все в порядке.

А на прошлой неделе она вновь пошла к врачу. Когда стоматолог снял пломбу, заметил в зубе пациентки «что-то черненькое» и «какую-то лапку». Позже в лаборатории установили, что под пломбой был... клещ. Конечно же, мертвый. Тем не менее он успел заразить женщину боррелиозом - анализ оказался положительным.

Вероятно, она перенесла болезнь Лайма в легкой форме. Пациентка вспомнила, что какое-то время чувствовала себя нехорошо - у нее была повышена температура, а боли в коленном суставе не снимались обезболивающим.

О том, как клещ попал под пломбу, она, естественно, не знает. Попытка пообщаться с врачом, которая в первый раз лечила ей зуб, не особо удалась - медик рассердилась и заявила, что работает десятки лет. Она не исключила, что клещ мог проникнуть под пломбу через десну.

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