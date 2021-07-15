Аваков ушел. Резникову приготовиться на выход? Сивохо гладит костюм для должности? – Сазонов

"Я про отставку Арсен Аваков уже столько прочитал, что перестал воспринимать всерьез тысячи версий. Внеочередные выборы, вовремя сошел с Титаника и так далее. Ага, конечно. Просто обратите внимание, что Аваков при всем своем серьезном влиянии принципиально выступал против амнистии боевикам и прочих компромиссов с ОРДЛО. Категорически. И вся его команда, тот же Геращенко или Зорян - категорически против были. Всегда", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

"И тут после переговоров с Меркель - отставка. Резникову приготовиться на выход? Сивохо гладит костюм для должности? Зря. Нет, дорогие мои сторонники мира любой ценой - не выйдет. Украина не примет такой компромисс.

Не примет. И отсутствие Авакова в кресле министра никак это не изменит. Вам лучше принять это, как данность. И не играть с огнем. Честно, я этого не хочу, потому никому и не советую. Помните, как кое-кто уже хотел внести это через Верховную Раду? Чем закончилось? Не будет ОРДЛО с Особым статусом, амнистии, народной милиции и прочего. Вопрос - какой ценой не будет...", - завершает Сазонов.