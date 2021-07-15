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Дитяче регбі набирає обертів в Україні

  29   0 15.07.2021, 18:14 | Новости, Спорт
Дитяче регбі набирає обертів в Україні

Нещодавно в Україну завітала група французьких тренерів з регбійної академії CAP Perigueux Dordogne на чолі з її президентом Jérémy Bertin. Ця подія стала можливою завдяки титанічній роботі керівництва регбійного клубу Київські Соколи та французького волонтера Jean Baptiste Alix.

Про це повідомляє Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності", інформує UAINFO.org.

Протягом двох тижнів французькі тренери ділилися своєю майстерністю з українськими дітьми, а також проводили майстер-класи вітчизняним тренерам.

Після плідної роботи в київському регіоні французький десант відправився на південь України до смт Лазурне, де спільно з РК Київські Соколи провели міжнародний дитячий регбійний табір, який відвідало 120 маленьких спортсменів із різних куточків України.

Французькі фахівці були приємно здивовані досить високим рівнем майстерності українських юних регбістів. Окрім спортивних змагань, членкиня міжнародного жіночого руху «За сімейні цінності» провела майстер-класи з пізнання культури і традицій України для дітей та тренерів.

«Міжнародний жіночий рух «За сімейні цінності» радий бути причетним до розвитку дитячого регбі та підготовки гравців майбутніх Олімпійських Ігор, адже саме ці діти можливо представлятимуть Україну у цьому виді спорту. Також ми прагнемо, щоб ази регбі, командної гри, яка гартує характер і вчить приймати рішення, викладалися у кожній школі», - Наталія Федорчук.

Сьогодні дитячі спортивні чемпіонати здебільшого відбуваються завдяки співпраці тренерів, спортсменів, батьків, волонтерів та небайдужих людей, які готові підтримувати розвиток дитячого спорту в Україні. Тож, хай таких небайдужих прихильників дитячого спорту більшає!

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