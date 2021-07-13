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В США заявили о рисках возникновения редкого неврологического заболевания после вакцинации Johnson & Johnson

  34   0 13.07.2021, 13:00 | Новости, Общество
В США заявили о рисках возникновения редкого неврологического заболевания после вакцинации Johnson & Johnson

Вакцина против коронавируса Johnson & Johnson одноименного американского производителя обладает повышенным риском провоцирования редкого неврологического расстройства - синдрома Гийена-Барре (СГБ). Согласно исследованиям, оно может возникнуть примерно через шесть недель после прививки.

Такое предупреждение в информационный бюллетень по препарату 12 июля внесло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом сообщает агентство Reuters.

Ведомство отправило письмо компании JNJ.N, классифицировав шансы получить СГБ после вакцинации Johnson&Johnson как "очень низкие".

При этом подчеркивается, что получателям такого препарата нужно обращаться в больницу в случае, если возникают некоторые тревожные симптомы: слабость или покалывание, затруднения при ходьбе или с движением лица.

Отмечается, что в США прививки однодозной вакциной J&J сделали уже примерно 12,8 млн человек. В FDA заявили о ста предыдущих отчетах по синдрому Гийена-Барре у тех, кто получил эту вакцину. Они включают 95 серьезных случаев, требующих госпитализации пациентов, и один отчет о смерти.

В свою очередь производитель препарата заверил, что они обсуждали с регулирующими органами случаи СГБ. Там говорят, якобы количество зарегистрированных заболеваний этим синдромом у реципиентов вакцины Johnson&Johnson "превышает фоновый уровень лишь на небольшую степень".

Синдром Гийена-Барре - это редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма атакует защитное покрытие нервных волокон. В основном при болезни возникает бактериальная или вирусная инфекция. Большинство людей полностью выздоравливают от СГБ.

Обозреватель

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