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Секретарь СНБО Данилов может возглавить МВД после отставки Авакова – СМИ

  9   0 13.07.2021, 14:21 | Новости, Политика
Секретарь СНБО Данилов может возглавить МВД после отставки Авакова – СМИ

Алексей Данилов рассматривается на Банковой как потенциальный сменщик главы МВД Арсена Авакова. Есть и другой кандидат - люстрированный офицер полиции Александр Ефименко.

Об этом говорится в статье Трудоемкая миссия. Удастся ли Ермаку уничтожить особые отношения Зеленского и Авакова. Источники НВ считают, что Данилов может перейти работать в Министерство внутренних дел после отставки нынешнего министра, информирует UAINFO.org.  

«Заседания Совбеза стали традиционными информационными поводами для новостей в СМИ, а регулярное участие Данилова в рейтинговых ток-шоу подняли его узнаваемость среди украинцев», - сообщается в материале.

НВ обратился в пресс-службу СНБО с просьбой прокомментировать данные своих источников. В силовом ведомстве не смогли сформулировать четкий ответ. На информационный запрос редакция получила сообщение, что «в ближайшее время не смогут ответить».

Сам Данилов также уклонился от прямого вопроса - есть ли у него амбиции стать министром МВД. Он проигнорировал вопрос в WhatsAPP.

Кроме секретаря СНБО, по данным НВ, на Банковой также рассматривают на кресло министра МВД Александра Ефименко, директора Центра инфраструктуры и технологий МВД. Это ведомство делает многомиллионные закупки для полиции.

Сам Ефименко оказался в списке люстрированных чиновников, так как во времена Януковича занимал пост замначальника УМВД в Херсонской области. В 2017 году через суд он добился восстановления права занимать государственные должности.

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