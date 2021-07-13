Гармаш: Историк из Путина хреновенький. И, наверное, его опус можно было бы оставить без внимания, но важно понимать, какая каша варится в его голове

"Известный российский псевдоисторик В.Путин опубликовал краткое изложение советских учебников истории 70 летней давности. Материал подан в строго директивной форме, то есть, ни аргументов, ни дискуссий с другими авторами и их теориями. Для господина Путина историческая наука умерла еще при СССР, - такое впечатление, что с тех пор, в течение 30 лет, он не читал ни новых исследований, ни даже исторических статей...", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Сергей Гармаш, информирует UAINFO.org.

"В общем, историк он хреновенький, и, наверное, его опус можно было бы оставить без внимания, но поскольку он еще и президент соседней страны, важно понимать, какая каша варится в его голове. А там кипит такое...

Например: "Таким образом, современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза".

Интересно, а почему он не сравнивает, какой была в 17 веке территория "российского" государства, с которым, якобы "воссоединялась" Украина и насколько она совпадает с той, с которой Россия вышла из СССР?

Или, вот еще: "Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? ...Республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения - это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание... Другими словами - уходите с тем, с чем пришли".

По такой логике Россия должна отдать Калининградскую область Германии. Потому что в "состав Союза" она вошла без нее. А в годы второй мировой воевали с Германией не только жители РСФСР, но и украинцы, и представители всех остальных республик Союза. Да и Западную Украину, Закарпатье освобождала не российская армия, а советская, с украинцами, белорусами, грузинами и т.д. Так что не нужно приписывать России, формирование современной территории Украины. РСФСР была лишь одной из республик Союза. Она никому ничего не дарила! Решения принимались коллегиально! И как один из учредителей СССР она сама согласилась на такую модель принятия решений.

"Россия фактически была ограблена" - кричит Путин! И это вызывает искреннюю улыбку, - все знают кто кричит "держи вора!"...

На самом деле ничего нового, но мы же понимаем, что такие опусы появляются не случайно. Главный посыл статьи - это обоснование права путинской "России" на перекройку границ стран бывшего СССР. И в первую очередь - Украины.

Причем, речь не только о Юго-Востоке: "Отдельно скажу о судьбе Подкарпатской Руси...". Оказывается, по Путину: " после освобождения Закарпатья советскими войсками съезд православного населения края высказался за включение Подкарпатской Руси в РСФСР или непосредственно в СССР - на правах отдельной Карпаторусской республики"... То есть, на Донбассе и Крыму он не остановится...

И, конечно, в статье о том, как плохо живется Украине без "ограбленной России" Путин не мог не коснуться темы "Минских соглашений". Оказывается, для него Минск-1 и Минск-2 это "шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России...".

Вот и вся история! Ни в Минске-1, ни в Минске-2 НЕТ никаких "ЛНР" и "ДНР". Ни в одном документе! Как нет и посредничества России! Пусть "историк" Путин покажет документ, которым Украина обращалась к России за посредничеством! Если он так вольно трактует еще свежие документы и факты, то что говорить о событиях, произошедших сотни лет назад!

"Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну".

А что такое "ваши исторические территории"? Это Московское княжество, или Российская империя, или РСФСР? В каком временном промежутке? А может тогда Новгород, Псков, Кубань - это наша "историческая территория"?

И не нужно нам угрожать разрушением нашей страны. Вы уже 30 лет пытаетесь ее разрушить, а в результате пришли к тому, что вынуждены травить ядом в трусах собственную оппозицию и сажать молодых людей за посты в соцсетях. Вы боитесь своих же граждан! Посмотрите на чем держится ваша страна и подумайте, что станет с ней, когда Гульфик сотрется... Вы построили свое государство на страхе, но сами боитесь больше, чем те, кого вы сажаете, иначе вы не опускались бы до трусов...

И, конечно, неслучайно этот опус появился именно сейчас, в день переговоров с Меркель, во время подготовки к встрече с Байденом в Вашингтоне. "Это моё!" - кричит им Путин, - "Я не отдам Украину! Я имею на нее исторические права...". Подавишься!", - констатирует журналист.