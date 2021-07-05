Как мало спать, но сохранить здоровье – исследования

Регулярное недосыпание вредно для здоровья, но как свести вред к минимуму?

Об этом для Hi-news пишет Рамис Ганиев, информирует UAINFO.org.

Недавно австралийские ученые выяснили, что люди с недостатком сна имеют больше шансов умереть от онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний, чем все остальные. Это далеко не сенсационная новость, потому что вред плохого сна был доказан в ходе очень многих научных работ. Взрослым людям срочно рекомендуется начать поддерживать оптимальный режим сна, но что же делать, если у человека нет такой возможности из-за работы или другой причины? К большому счастью, ученые выяснили, что трудоголики не обречены на скорую смерть — если в течение дня поддерживать достаточный уровень физической активности, вред от недостатка сна можно свести к минимуму. Может показаться, что это очередное заявление в стиле «занимайтесь спортом и будете здоровы». Но все же интересно, как исследователи пришли к такому выводу? Давайте узнаем, в чем заключалось проведенная научная работа и решим для себя, верить ученым или нет.

Вред недостатка сна

По данным BBC News, о вреде недостатка сна свидетельствуют результаты 153 исследований с учитыванием данных 5 миллионов человек. Плохой сон в течение длинного промежутка времени может стать причиной возникновения сахарного диабета, высокого давления, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и так далее. В ходе одной из научных работ было доказано, что люди с менее 7-часовым сном больше подвержены простудным заболеваниям, а любители дольше поспать болеют реже. Сегодня наиболее актуален факт того, что недостаток сна способен уменьшить эффективность вакцин — иммунитет работает хуже, из-за чего повышается риск возникновения инфекционных заболеваний.

В недосыпании нет ничего хорошего и это много раз доказано учеными

Как снизить вред недосыпания?

Недавно в научном журнале British journal of Sports Medicine появилась статья о том, что негативные последствия от недосыпа можно свести к минимуму при помощи физической активности. К такому выводу ученые пришли после изучения данных о 380 055 людях, собранных в течение 11 лет. Информация была взята из UK Biobank — британского хранилища биологических материалов для использования в научных целях. Данные разделили на три группы: принадлежащим людям с малой, средней и высокой физической активностью. После этого ученые выяснили, насколько хорошо спали люди по пятибалльной шкале.

Утренние и вечерние пробежки могут защитить вас от последствий недосыпания

Как и следовало предполагать, люди с недостатком сна и физической активности чаще остальных страдали от сердечно-сосудистых и другого рода заболеваний. Однако, если люди недосыпали, но при этом вели активный образ жизни, то были подвержены возникновению опасных заболеваний меньше остальных. Под активным образом жизни ученые подразумевали рекомендации по физической активности от Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о ежедневных 150 минутах умеренной нагрузке и 75 минутах активной.

Есть и в вашей жизни 150 минут умеренной нагрузки?

Справедливости ради стоит отметить, что результат научной работы действительно похож на банальное «занимайтесь спортом». Но в него хотя бы хочется верить — это не просто голый факт, а научное доказательство, основанное на данных более 350 тысяч людей. Так что если вам часто не хватает сна, стоит хотя бы шагать рекомендуемые фитнес-браслетами 10 000 шагов в день. Но еще лучше заниматься бегом или другим, хотя бы очень легким видом спорта. Многие люди не могут заставить себя полюбить физическую активность, но у нас есть статья про то, как пробудить интерес к спорту. Попробуйте почитать — может, эти советы вам помогут?

Некоторые люди страдают от недостатка сна не потому, что долго работают. Последнее время люди очень увлечены так называемой «прокрастинацией в кровати». Наверное, каждый из нас пытается растянуть вечера путем просмотра смешных видео на YouTube и занятием другими бессмысленными делами. Ученые считают, что люди делают это чтобы «следующий тяжелый день» как можно дольше не наступал.