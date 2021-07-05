Володимир Кличко підбадьорив збірну України та знову натякнув на свій камбек у ринг. ВІДЕО

Славетний боксер пишається командою Андрія Шевченка.

Легендарний боксер Володимир Кличко підтримав збірну України з футболу після поразки англійцям.

45-річний екс-чемпіон у своєму Instagram опублікував відеоролик, де сказав теплі слова на адресу збірної України, а також в черговий раз натякнув на своє повернення у ринг, інформує UAINFO.org.

"Вітаю Англію з чудовим матчем. Ця зустріч не минула так, як я хотів би, але це спорт. Як вам всім відомо, особливо англійським фанатам, я зазнавав поразок у своєму виді спорту. Справа не в програші, а в тому, щоб віддати все і повернутися ще сильнішим. Ми всі любимо камбеки, чи не так?"

"Я дуже пишаюся українською збірною. Нам потрібно високо тримати голову, через те, що ми далеко просунулися в цьому турнірі. Ми показали, що можемо змагатися. Не сумніваюся, що ми можемо піти ще далі. Спостерігайте за нами".

"До нових зустрічей, друзі, дякую всім фанатам. Як професійний спортсмен, я ніколи не вважаю цілком очевидним те, наскільки ви всі важливі. Продовжуйте вболівати. Можливо, одного разу я знову почую, як ви скандуєте моє ім'я", - звернувся до своїх підписників Кличко.