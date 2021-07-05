Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:59

Как мало спать, но сохранить здоровье – исследования

23:04

Володимир Кличко підбадьорив збірну України та знову натякнув на свій камбек у ринг. ВІДЕО

22:08

Путин будет лишь дразнить Украину: реальная военная операция – кишка тонка, – российский политолог

21:15

У Польщі під час суперечки про Крим зарізали українця: ЗМІ розкрили моторошні подробиці

20:30

Американец съел 76 хот-догов за 10 минут, установив новый мировой рекорд

19:00

Daily Mail: Вчені виявили нового суперрозповсюдника коронавірусу

17:37

Sputnik оказался полным пшиком. Миллионы россиян будут ждать смерти, тогда как приближенным к Путину дадут Pfizer, – Пионтковский

16:00

"Батьківщина" Юлії Тимошенко вийшла на друге місце у партійному рейтингу, – опитування КМІС

14:34

Бутусов: Игра нашей команды – это максимум, который смогли выжать игроки и тренерский штаб

13:00

Канал "Дом" показав Крим частиною Росії

12:01

Игорь Эйдман: Шампанское в стране лжецов

10:31

В Pfizer отреагировали на смерть украинца после вакцинации

09:00

В Україні не можуть знайти дівчат для конкурсу краси: у чому проблема

08:09

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с ключевым защитником

07:10

Серийный VW ID Buzz начали тестировать в Германии

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Володимир Кличко підбадьорив збірну України та знову натякнув на свій камбек у ринг. ВІДЕО

  14   0 05.07.2021, 23:04 | Новости, Спорт
Володимир Кличко підбадьорив збірну України та знову натякнув на свій камбек у ринг. ВІДЕО

Славетний боксер пишається командою Андрія Шевченка.

Легендарний боксер Володимир Кличко підтримав збірну України з футболу після поразки англійцям.

45-річний екс-чемпіон у своєму Instagram опублікував відеоролик, де сказав теплі слова на адресу збірної України, а також в черговий раз натякнув на своє повернення у ринг, інформує UAINFO.org.

"Вітаю Англію з чудовим матчем. Ця зустріч не минула так, як я хотів би, але це спорт. Як вам всім відомо, особливо англійським фанатам, я зазнавав поразок у своєму виді спорту. Справа не в програші, а в тому, щоб віддати все і повернутися ще сильнішим. Ми всі любимо камбеки, чи не так?"

"Я дуже пишаюся українською збірною. Нам потрібно високо тримати голову, через те, що ми далеко просунулися в цьому турнірі. Ми показали, що можемо змагатися. Не сумніваюся, що ми можемо піти ще далі. Спостерігайте за нами".

"До нових зустрічей, друзі, дякую всім фанатам. Як професійний спортсмен, я ніколи не вважаю цілком очевидним те, наскільки ви всі важливі. Продовжуйте вболівати. Можливо, одного разу я знову почую, як ви скандуєте моє ім'я", - звернувся до своїх підписників Кличко.

 

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (123)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]