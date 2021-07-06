Учения Sea Breeze-2021 отправляют прямой геополитический сигнал России — The Washington Post

В Черном море и прилегающих районах проводятся военные учения Sea Breeze, организованные Соединенными Штатами и Украиной. В них задействованы 5 тысяч военнослужащих из 32 стран, в том числе с, Австралии, Канады, Великобритании, Турции, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Израиля, Грузии, Румынии, Бразилии и Южной Кореи. Однако Sea Breeze-2021 открыли новую точку напряжения между НАТО и Россией, пишет The Washington Post, сообщает ZN.ua.

Напряжение начало расти еще в прошлом месяце, после инцидента с британским эсминцем Defender и «обстрелами» российских военных. Министерство обороны России заявило, что осуществило предупредительные выстрелы, но Великобритания это отрицает.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию провокацией, организованной Великобританией и США. Путин сказал, что даже если бы корабль затонул, это не спровоцировало бы мировую войну, «потому что другая сторона знает, что не сможет победить».

Sea Breeze отправляют прямое сообщение в Москву. Как правило, военные учения НАТО и союзников считаются оборонительными, предназначенными для подготовки «взаимодействия» совместных сил. Но любые масштабные военные учения вблизи границ конкурента отправляют геополитическое сообщение - в этом случае НАТО предупреждает, что не позволит частям Черного моря стать российским «прудом». Учения также демонстрируют поддержку Украины, которая вовлечена в конфликт с Кремлем.

«Мы демонстрируем миру, что Черное море - это международное море. Открытое и доступное для свободного коммерческого, судоходного транспорта всех стран, эта территория не принадлежит отдельной стране», - сказал заместитель командующего оперативной группы ВМС США в Европе Кайл Хант. В апреле российские военные объявили, что блокируют три участка Черного моря возле Крыма, что вызвало критику.

Нынешние учения Sea Breeze самые масштабные за последние 20 лет. В 2019 году в учениях принимали участие 19 стран и 32 корабля НАТО, европейских союзников и бывших советских стран. В этом году участвуют 32 страны и 40 кораблей, включая Японию, Южную Корею и Австралию. Масштабы и объемы учений направляют мощный геополитический сигнал в Москву.

Sea Breeze проходят на фоне обострения напряженности - и не только из-за инцидента с Defender. В марте и апреле Россия разместила 100 тысяч военнослужащих около границы Украины. Москва назвала это внеочередными учениями. По словам западных и украинских военных, после этого учения в регионе до сих пор остается часть войск Кремля.

Москва называет учения НАТО и союзников «антироссийскими», хотя Кремль часто проводит собственные военные маневры. Москва утверждает, что Вашингтон пытается превратить Черное море в зону военного контроля.

Путин считает, что НАТО использует такие учения, как Sea Breeze, для развертывания военной инфраструктуры в Украине, что, по мнению России, является прямой угрозой безопасности. Глава Кремля рассматривает россиян, белорусов и украинцев как один народ с российской идентичностью.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала учения Sea Breeze «провокационной игрой».

«Проявляя готовность к диалогу, на самом деле североатлантический блок намеренно подводит ситуацию к периметру наших границ, повышая риск вооруженных инцидентов», - сказала она журналистам.

Россия ответила на Sea Breeze демонстрацией силы, испытав системы противовоздушной обороны в Крыму, развернув около 20 боевых самолетов и вертолетов.

Прокремлевские СМИ сообщили, что Россия могла бы с легкостью вывести из строя американский эсминец, который участвует в обучении Sea Breeze - например, USS Ross, использовав «технологические мощности».

В 2021 году НАТО планирует провести 95 учений, открытых для партнеров альянса. Россия в свою очередь проведет в сентябре крупные стратегические военные учения «Запад 2021» с Беларусью, которые Кремль называет «западным стратегическим направлением».

Министерство обороны России заявило в прошлом месяце, что планирует контролировать учения Sea Breeze и «при необходимости адекватно реагировать на ситуацию, в интересах военной безопасности Российской Федерации».

Все стороны проводят военные учения, хотя часто бывает «неудобно», когда конкуренты проводят крупные учебные операции вблизи границ. Чем больше учений в напряженных, милитаризированных приграничных регионах, тем больше вероятность того, что недоразумение может привести к конфликту.

Согласно Венскому документу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, все стороны должны обмениваться «военными календарями» и заранее сообщать об основных военных учениях. Соглашение также ограничивает масштабы и частоту военных учений.

Когда задействовано более 13 тысяч военных, организаторы учений должны пригласить наблюдателей от других членов ОБСЕ. Но соблюдение соглашения находится под давлением. Кроме того, Россия регулярно занижает количество военнослужащих, участвующих в учениях, чтобы не принимать иностранных наблюдателей, резюмирует издание.