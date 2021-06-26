Во Франции совершили вооруженное нападение на футболистов

Есть один погибший.

В Марселе (Франция) было совершенно вооруженное нападение на любительские команды.

Как сообщает la Provence, инцидент произошел во время игр команд, которые представляют два квартала из северной части Марселя.

К стадиону Ла Марин подъехала машина, из которой начался вести огонь. Сообщается, что один из футболистов был убит, а второй получил тяжелее огнестрельное ранение.

Стоит отметить, что нападение произошло в одном из самых неблагополучных кварталов города, у которого высокий уровень преступности. Полиция возбудила криминальное дело по факту вооруженного нападения.