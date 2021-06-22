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"Переходимо на ранково-вечірній режим", – Скиталінська про харчування та спосіб життя в спеку

  8   0 22.06.2021, 14:01 | Новости, Общество
"Переходимо на ранково-вечірній режим", – Скиталінська про харчування та спосіб життя в спеку

У природи немає поганої погоди, проте, ми, люди, такі, що все нам не вдогодиш: то зажарко, або захолодно, вітряно, морозно...але щасливий той, кому все добре:)

Про це на своїй сторінці у Facebook пише дієтологиня Оксана Скиталінська, інформує UAINFO.org 

Отже:   

  • Режим харчування -- ранково-вечірній, з акцентом на сніданок. Їмо тоді, коли ще прохолодно.
  • Оскільки під час спеки тіло нагрівається, ми більше поітємо і з потом втрачаємо білки, калій, натрій та водорозчинні вітаміни (С, групи В).
  • Тому вживаємо продукти, багаті калієм на натрієм (регулюють роботу серця та нервової системи, запобігають втомлюваності, слабкості, запамороченню):

-- овочі в свіжому вигляді, особливо звертаємо увагу на стебла селери.

-- обов'язково -- зелені листові овочі щодня.

-- ягоди (багаті поліфенолами, потрібні для кишечника, мозку та судин).

-- картопля печена. Або картопляний сік (пів склянки), можна змішати з лимонним, огірковим і тд.

  • В якості денного перекусу -- горіхи або огірки, або ягоди.
  • Замість "комплексних обідів" -- холодні супи (окрошка на квасі або кефірі, гаспачо, холодний борщ), овочевий салат з айраном.

  • Скільки пити? Орієнтуємося на спрагу, частоту сечовипускання та клір сечі (Якщо рідко ходимо в туалет, і колір темний, п'ємо більше).
  • Що п'ємо?

-- воду чисту.

--воду з нарізаним огірком, м'ятою, імбиром, лимоннним соком.

-- воду з ягодами та м'ятою.

-- квас домашній (рецепт потім нагадаю).

-- мінеральну воду.

Всі інші солодкі шипучі і не шипучі промислові напої -- НЕ П'ЄМО! там багато цукру. Занадто багато цукру, фруктози, кукурудщяного сиропу і всьооо іншого, що швидко і надовго погіршує роботу імунних клітин, судин, нейромедіаторів і багатоіншого.

  • Не вживаємо нічого смаженого взагалі. І копченого також.
  • Можемо, до речі, раз-двічі в тиждень харчуватися по схемі 8:16, тобто їсти протягом 8 годин, а 16 не їсти, лише пити воду, слабкий чай (без цукру), огірковий сік, розведений водою.
  • Вживаємо продукти, які захищають шкіру від зневоднення, пошкодження ультрафіолетом. Це всіпродукти, багаті вітаміном С та каротиноїдами (всі жовті, оранжеві та червоні плоди).
  • Каву можна? Можна, але 1-2 чашечки і обов'язково кожну з них запиваємо склянкою води.
  • Спимо в масці на очах, щоб виспатись.
  • Знаходимо хороші моменти щодня і якомога частіше.

А що Ви їсте в спеку? Пишіть, клавіатура все витримає:) 

Оксана СКИТАЛІНСЬКА

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