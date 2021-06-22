11-12 лет в школе пролетят быстро и вернуться обратно уже возможности не будет, – Спиваковский о важности выбора школы для ребенка

Почему так выходит, что родители не могут для себя сформулировать свой семейный заказ: чего они хотят от школы на самом деле?

Об этом на своей странице в Facebook пишет Владимир Спиваковский, информирует UAINFO.org.

Смотрим:

1. Одним нужны только голые академические знания предметов, другим - еще и практические навыки, умения и компетенции.

Одним - чтобы детей нагружали, другим - чтобы их разгружали.

Одним - чтобы оценки ставили, другим - чтобы не ставили.

Одним - нужна учительница добрая, другим - строгая...

Одни - готовы платить, другие - возражают...

Одним - полный день, другим - полдня...

Одним - больше предметов, другим - меньше.

И еще примерно 20 таких противоречивых требований.

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2. Сейчас у нас побеждает европейская толерантная модель, облегчающая процесс учения (финская), которая в мире понемногу теряет свои лидерские позиции.

3. И вот в мире начался обратный тренд на интенсификацию учебного процесса, одновременно с повышением его увлекательности. Это модель юго-восточной Азии.

4. Говорят, что дети устают и переутомляются от количества предметов и ненужных знаний.

Однако, дело не в количестве предметов. Сами предметы уже давно устарели. Теперь в мире учат по кейс-урокам. Интегрированным и интерактивным. И учат настолько интересно, что дети тут же хотят всё это попробовать сами. Именно отсюда вырастает их "умение учиться".

А в лучших онлайн школах даже спроектировали специальные 9-модульные уроки, чтобы дети не только не уставали, а наоборот, получали от обучения драйв.

5. В мире увеличивается спрос не на узких специалистов (потому что когда окончат школу, тех специальностей может уже не быть), а на широкий компетизм, так как он дает больше устойчивости в жизни, особенно в условиях полной неопределенности.

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6. Кстати, дети в школьном возрасте еще не знают, кем и чем они будут, поэтому неправильный ранний выбор профессии может стать жизненной катастрофой.

7. Поэтому идеальная модель системы образования не зависит от количества предметов или нагрузки школьников. Она зависит от целей, к которым вы стремитесь.

8. Задайте себе вопрос: Кем и чем вы хотите, чтобы был ваш ребенок в 20-25 лет? Что он должен уметь, знать, хотеть?..

Надо сформулировать правильные цели, и от них уже выстраивать свои требования - чему учить, как учить, кем учить, где учить, за сколько и на какой результат.

Тогда и школу легко подобрать.

Иначе, и правда, 11-12 лет пролетят быстро. А потом окажется, что нет ни нужных знаний, ни практических навыков, ни мотивации дальше развиваться, ни ориентиров: что делать и как жить.

А вернуться обратно уже возможности не будет.

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Владимир СПИВАКОВСКИЙ