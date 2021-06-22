Небоженко: Лоббисты Фирташа будут искать в Офисе президента способы нейтрализации решений СНБО и добьются своего

"После того, как Офису президента путем санкционирования и мощной пропаганды удалось приостановить бурную политическую деятельность лидера ОПЗЖ Медведчука, Зеленский был уверен, что лояльная часть этой партии пойдет на плотный контакт и подчиниться воле президента.

Действительно, часть депутатов Верховной рады от ОПЗЖ стала демонстрировать сотрудничество и сближение с планами и желаниями президента, но окончательный контроль за партией и частично фракцией остался за венским «узником совести» Фирташем, который всегда финансировал эту партию. Вот почему СНБО, под видом борьбы с российским влиянием на экономику Украины, принял полный пакет санкций против бизнеса Фирташа. А угроза экономического саботажа газовых кампаний Фирташа в Украине - это уже второй, скрытый мотив в решениях СНБО", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Виктор Небоженко, информирует UAINFO.org.

"Трудно рассчитывать, что это грозное решение СНБО как-то сильно испортит настроение Фирташа. Если он в Вене не боится санкций США против него, то тем более он не боится санкций СНБО против своего бизнеса.

Опыт давления Офиса президента и СНБО против Медведчука и Порошенко показывает, что олигархи довольно быстро, как правило, отделываются легким испугом. Точно так будет и в случае с санкциями против Фирташа. Тем более что наблюдается тенденция обесценивания и угасания эффективности деятельности СНБО. Как и в случае с первоначальной, бурной, «турбулентной» деятельностью Верховной Рады, в деятельности СНБО после "бури и натиска" начинается успокоительный период, - проявляться мелкотемье и монотонность угроз и санкций. СНБО больше нравится быть репрессивным органом, чем мотором реформации Украины.

Сейчас лоббисты Фирташа будут искать в Офисе президента Зеленского способы нейтрализации решений СНБО и добьются своего. Покричат и успокоятся, как любит говорить один известный персонаж из фракции "слуг народа" в Верховной Раде. Это относится к чиновникам офиса президента, точно так, как и общественному мнению. И те и другие быстро теряют интерес и переключаются на новый политический фокус, видосик, анонс грозного события или президентскую инициативу.

И дело не в силе Медведчука, Фирташа или Порошенко (Коломойский вне обсуждения и интереса Офиса президента), а в политической слабости президента Зеленского, который больше говорит, чем делает, не подозревает о негативных и позитивных последствиях своих действий. Хорошо видно, что у Зеленского нет четких представлений, что дальше делать с тем или иным олигархом. Тем более он не подозревает, что олигархи могут с ним сделать и, как яростно они будут сопротивляться в борьбе за свое влияние, власть и богатство", - завершает Небоженко.