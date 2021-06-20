Ученые назвали последствия отказа от завтрака

Исследователи зафиксировали у тех, кто пропускал завтрак, меньшее потребление витаминов, чем у других добровольцев

Об этом сообщает Главком.

Ученые из Университета штата Огайо предупредили что люди, пропускающие завтрак, рискуют столкнуться с опасным явлением - нехваткой важных питательных веществ, пишет журнал Proceedings of the Nutrition Society.

Специалисты изучили сведения о 30 889 американцах в возрасте от 19 лет, которые участвовали в исследовании National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) с 2005 по 2016 год.

В рамках эксперимента добровольцы должны были составлять круглосуточные отчеты о приемах пищи: они отмечали, это перекус или полноценная еда, а также указывали время. Таким образом специалисты выявили, кто завтракал, а кто отказывался от утреннего приема пищи.

Ученые выяснили, что от завтрака отказывались 15,2 процента участников или 4 924 человека. Эксперты посчитали примерное число питательных веществ для человека, основываясь на данных о приемах пищи.

Полученные результаты они сравнили с рекомендациями Совета по еде и питанию Национальной академии наук США нормативами.

Исследователи зафиксировали у тех, кто пропускал завтрак, меньшее потребление витаминов, чем у других добровольцев. Наиболее существенной стала разница в количестве фолиевой кислоты, кальция, железа, а также витаминов B2, B3, C и D.