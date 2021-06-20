Lincoln в 2022 году выпустит свой первый электромобиль

Lincoln, премиальный бренд компании Ford, показал в Сети изображение-тизер своего первого электромобиля. Его серийное производство начнется в 2022 году.

2022 год для выпуска первого серийного автомобиля Lincoln с электрической силовой установкой выбран не случайно. В следующем году этот люксовый автомобильный бренд будет отмечать свое 100-летие. В рамках этого и выпустят первый электрокар бренда.

Как будет называться первый электромобиль Lincoln - еще не известно. Внешне он будет похож на концепт Zephyr Reflection, который недавно дебютировал на китайском автосалоне в Шанхае. Новинка получит современный дизайн, просторный салон и большую панорамную крышу.

Кроме того, у первого электромобиля Lincoln будет индикатор движения на приборной панели и новая информационно-развлекательная система на базе Android.

Что же касается запаса хода и других характеристик, то про них американский автогигант пока ничего не говорит.

autonews.ua