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"Можемо взяти": у РНБО пояснили, чому ЗСУ не звільняють окупований Донецьк (відео)

  9   0 18.06.2021, 09:59 | Новости, Общество
"Можемо взяти": у РНБО пояснили, чому ЗСУ не звільняють окупований Донецьк (відео)

Українська армія здатна звільнити окуповані міста Донбасу, але не робить це через потенційно великі людські жертви.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.

Він закликав українців не паплюжити власну армію, висловивши переконання, що ЗСУ на 100% готові нас захищати. Також він підтвердив, що якщо буде необхідно, українська армія в змозі звільнити окуповані міста, але ціна такого рішення надзвичайно висока.

"Чи можемо ми взяти [окуповані міста]? Так, можемо. Може бути і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди. Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей. Хто за це буде нести відповідальність?", - сказав секретар РНБО.

Данілов також заявив, що РФ напередодні виборів "будує систему поширення свого сепаратистського настрою" на півдні України.

ТСН

 

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