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1098 каратів. Знайшли один з найбільших алмазів у історії

  8   0 18.06.2021, 09:04 | Новости, Мир
1098 каратів. Знайшли один з найбільших алмазів у історії

У Ботсвані показали алмаз, який вважають третім за величиною у світі. Його вага - 1098 каратів, пише ВВС.

Алмаз продемонстрували президенту Моквітсі Матсісі через два тижні після того, як його знайшла видобувна компанія Debswana.

Величезний коштовний камінь лише трохи легший від другого в світі найбільшого алмазу, знайденого в 2015 році у тій же Ботсвані - Леседі ла Рона вагою 1 109 каратів.

А найбільшим алмазом, який коли-небудь знаходили, є "Кулліан" або "Зірка Африки" вагою 3 106 каратів. Його знайшли ще у 1905 році у Південній Африці.

Знайдений зараз у Ботсвані камінь ще має отримати свою назву.

Ботсвана є найбільшим виробником алмазів у Африці.

"Це найбільший алмаз, який виявила компанія Debswana за свою понад 50-річну історію", - заявила виконувачка обов'язків директорки компанії Лінетт Армстронг.

"За нашими попередніми оцінками, це може бути третій найбільший дорогоцінний камінь у світі", - додала вона.

Фірма Debswana є спільним підприємством уряду Ботсвани та найбільшої у світі алмазодобувної компанії De Beers.

Міністр корисних копалин Ботсвани Лефоко Моагі заявив, що знахідка сталася як ніколи вчасно, адже продажі алмазів і діамантів дуже впали минулого року через пандемію.

За словами Лінетт Армстронг, компанія ще вирішує, як саме будуть продавати "рідкісний та надзвичайний камінь" - через мережу De Beers чи через фірму, яка належить державі.

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