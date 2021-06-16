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Світлана Фус: Де знаходиться вітамін молодості?

  7   0 16.06.2021, 16:02 | Новости, Общество
Світлана Фус: Де знаходиться вітамін молодості?

"Гладка, рівна, здорова шкіра - головна прикраса жінки в будь-яку пору року. Правильне харчування допомагає підтримувати її в нормальному стані. А вітамін Е відіграє в цьому важливу роль. Його ще називають «вітаміном молодості». Основна користь вітаміну Е - він потужний антиоксидант і кардіопротектор, бере участь в синтезі різноманітних гормонів. Він має протизапальні властивості, підвищує імунітет - клітини тканин тіла стають більш стійкими до впливу зовнішнього середовища", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише дієтолог Світлана Фус, інформує UAINFO.org

"Треба відзначити, що вітамін Е не синтезується в організмі людини та обов'язково повинен надходити з їжею. Тому в раціоні завжди повинно бути достатньо цього вітаміну.

Висока кількість вітаміну Е міститься переважно в рослинних продуктах, особливо в свіжих, необроблених овочах і зернових, багато його в рослинних оліях.

Важливо знати, що світло руйнує вітамін Е під час зберігання продуктів. Він чутливий до кисню повітря. Добре зберігається в заморожених плодах. Максимум вітаміну після обробки в рослинних оліях холодного віджиму, тому вони вважаються більш корисними.

Крім того, включайте в раціон продукти, котрі можна їсти без приготування - паростки пшениці, лісові та волоські горіхи, мигдаль, насіння, яєчні жовтки, шпинат, листову зелень, помідори.

Добова потреба дорослої людини у вітаміні Е становить близько 15 мг. Така кількість міститься в 30 г соняшникової олії або в 100 г оливкової. Але це не означає, що ми повинні набирати необхідну кількість вітаміну Е тільки з цих джерел. Це важливо розуміти.

Вітамін Е жиророзчинний, тому може накопичуватися в організмі і викликати інтоксикацію. Велике перевищення дози вітаміну може не запобігати, а навпаки, викликати проблеми зі здоров'ям.

Не забувайте про різноманітність вашого харчування, адже чарівних пігулок не існує", - завершує Фус.

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